Bioceres arrancó el año con la compra de una empresa agroquímica

La biotecnológica rosarina Bioceres sigue de compras. Tras adquirir el 50% del paquete accionario de la pergaminense Rizobacter, especializada en inoculantes y fertilizantes, en una cifra que según trascendió alcanzaría los u$s 100 millones, la compañía no se quedó quieta y volvió a la carga.

Si bien no se informaron detalles oficialmente, Bioceres se habría aliado con dos cerealeras como Lartirigoyen y Sucesión de Antonio Moreno (vinculadas a la multinacional Glencore) para comprar la mayoría accionaria de la agroquímica Chemotecnica. Según informó el sitio rosarino PuntoBiz, no trascendió cómo quedó conformado el paquete accionario de la adquirida, y tampoco el monto de la operación, ni si habrá cambios en el management.

Desde la compañía confirmaron a El Cronista que la operación se concretó hacia fines del año pasado, momento en que proyectaba una próxima salida a cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York y esperaba conseguir unos u$s 80 millones. La operación debía realizarse hacia fines de enero pasado pero que finalmente no se concretó. Según afirmaron en el grupo, no se canceló sino que se pospuso. "El proyecto continúa porque con la adquisición de Rizobacter cambió el prospecto de información a presentar. La idea es hacerlo este año", destacaron desde Bioceres.

En el caso de Chemotecnica, se trata de una empresa cuya principal actividad pasa por la síntesis de principios activos para sanidad animal (antiparasitarios), protección de cultivos (insecticidas, herbicidas y fungicidas) y salud ambiental. "Creemos que esta nueva configuración de accionistas nos dará una innovadora y fortalecida posición industrial y comercial en el mercado de protección de cultivos y salud ambiental a nivel regional. Todos los nuevos accionistas tienen experiencia y conocimiento agroindustrial, por lo que esperamos capitalizar sinergias que nos permitan crecer y expandir nuestra presencia en el mercado", señaló Alejandro Golfari, presidente de la compañía, cuya planta fabril instalada en un predio de 11 hectáreas y con un área cubierta de 12.400 metros cuadrados está ubicada en la localidad de Carlos Spegazzini, provincia de Buenos Aires.

Además, Golfari agregó que "en los próximos meses estaremos comentando nuestros planes de crecimiento y empezaremos a trabajar para aumentar nuestro negocio", destacó.

La alianza con Lartirigoyen y Sucesión de Antonio Moreno no parece casual. Ambas cerealeras están relacionadas en mayor o menor medida con el grupo Glencore (a través de Oleaginosa Moreno), una multinacional agrícola con fuerte presencia en el país en el segmento de exportación y crushing de granos, por lo que esta alianza indirecta con la multinacional le daría una espalda más ancha a la rosarina para sus planes de expansión, tanto regionales como nacionales.

Bioceres nació en 2001 de la mano de 23 socios, como una empresa de biotecnología agrícola totalmente integrada. Actualmente cuenta con más de 300 accionistas, entre los que se encuentran algunos grandes productores agropecuarios del país y miembros fundadores de AAPRESID, la asociación de productores de siembra directa. La compañía es accionista mayoritario de INDEAR (Instituto de Agrobiotecnología Rosario) y de Bioceres Semillas, y lleva patentados más de 100 inventos.