Angelici: “No es casualidad el momento en el que salió esta escucha”

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, expresó que “no es casual” el momento en el que se trascendió el audio con el presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, en el que se lo escucha pedir una ayuda para minimizar las sanciones a dos jugadores jugadores expulsados para poder jugar un partido trascendente ante Vélez Sarsfield, en 2015.

“No me arrepiento de defender los intereses del club”, se defendió de forma insólita Angelici en conferencia de prensa, luego de presentar a los nuevos refuerzos del club xeneize, el atacante Junior Benitez y el arquero Agustín Rossi.

“Soy un hombre franco, que siempre defendí los intereses del club. Las escuchas se dan dentro de un contexto y tienen más de 2 de años. El momento no es casual”, insistió el presidente del club, dirigente que posee un vinculo muy importante con el presidente Mauricio Macri.

El presidente xeneize remarcó que “no se arrepiento de defender a Boca” al recordar que los socios “lo votaron” para defender los intereses de la institución.

“Todos los presidentes se preocupan por los árbitros. Solo quiero que no me perjudiquen. Llamé para pedir que un árbitro se equivoque los menos posible. El llamado a Mitjans no fue con mala intención”, agregó.

Por otro lado, Angelici deslizó que en este tema se “violan los derechos de privacidad”.

“No hablé de perjudicar a ningún equipo. Volvería a hacerlo, porque nos estábamos jugando un partido importante. Lo importante es que yo sé de donde salieron los audios”, completó.