Wall Street vuelve a moverse en máximos históricos

Luego de la caída de ayer, Wall Street se mueve con signo positivo y vuelve a moverse en máximos históricos.

El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, gana 0,14 por ciento, hasta los 20.081,30 puntos.

El selectivo S&P 500, que mide el comportamiento de las principales 500 empresas que cotizan en el mercado neoyorquino, mejora 0,01%, hasta los 2286,75 enteros.

En tanto, el índice compuesto, Nasdaq Composite, donde cotiza la mayoría de las firmas de tecnología e internet, avanza 0,40%, hasta ubicarse en las 5178,38 unidades.

Más temprano, el gobierno estadounidense anunció que el país cerró el 2016 con un déficit en su balanza comercial de 502.300 millones de dólares, la mayor cifra en los últimos cuatro años.

No obstante, en diciembre pasado el déficit cayó 3,2% y se situó en u$s 44.300 millones, frente a la cifra de u$s 45.700 millones de noviembre pasado, que había sido revisada al alza en el informe anterior.

¿Qué pasa en Europa?

Los principales mercados del Viejo Continente finalizaron con signo mixto, a raíz de la incertidumbre política y las dudas que genera el funcionamiento del sistema financiero en la eurozona.

En Inglaterra, el FTSE 100 ganó 0,20%, hasta los 7186,22 puntos; y en España, el IBEX 35 descendió 0,28%, hasta los 9331,50 enteros.

En Alemania, el DAX 30 creció 0,34%, hasta los 11549,44 puntos; mientras que en Francia, el CAC 40 cayó 0,49%, hasta ubicarse en las 4754,47 unidades.