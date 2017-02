Telefé estrena otro tanque brasileño de u$s 30 millones y hay polémica con actores

En el marco de la que ya se considera la peor época en más de una década para la televisión abierta local en términos de rating (enero tuvo el encendido más bajo de los últimos 13 años con 21,7 puntos de promedio entre los cinco canales y 2016 fue el peor año de los últimos 14), los dos principales canales argentinos siguen apostando a las multimillonarias producciones extranjeras.

Este lunes, por ejemplo, Telefé (ahora perteneciente a Turner) estrena a las 21 hs "Josué y la Tierra Prometida", la continuación de la exitosa "Moisés y los 10 Mandamientos", el programa más visto en nuestro país durante el año pasado.

Se trata de otra novela brasileña cuya realización tuvo un costo de u$s 30 millones a razón de u$s 200.000 por capítulo, y que forma parte de la saga de historias bíblicas que genera la Rede Record, perteneciente al obispo evangélico Edir Macedo. Fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios en 1977, Macedo tiene un patrimonio estimado en u$s 1200 millones, según releva la agencia Telam. En Argentina, además, compró los horarios de madrugada de varios canales de aire y cable.

Con 130 episodios, "A Terra Prometida" adapta El libro de Josué, líder del pueblo judío tras la muerte de Moisés. Aquí se verán eventos bíblicos de gran magnitud escenográfica como el cruce del río Jordán, la caída de las murallas de Jericó y batallas con miles de soldados.

Además de la construcción de nuevos escenarios, Rede Record utilizó localizaciones exteriores en al menos tres países diferentes, para ambientar la historia.

Por su parte, El Trece ofrecerá desde mañana a las 21.30 hs la serie turca "Medcezir", continuando con sus apuestas a los productos provenientes de ese país que arrancó con "Las mil y una noches".

Distribuida por Warner Bros. está basada en el formato de la estadounidense "The OC", y ocupará el espacio que dejará la también turca "Esposa Joven".

Esta novela se emitió originalmente en Star TV de Turquía entre 2013 y 2015 y cuenta con numerosas ventas internacionales a países como Grecia, Hungría, Rumania, Bulgaria, y de Europa del Este. Aquí se relata la historia de Yaman, un humilde joven protegido por una familia rica que lo introduce a nuevos amigos, incluyendo a Mira, la muchacha más bella del vecindario.

En relación a esta moda de las novelas extranjeras y "la grave situación laboral que atraviesa todo el sector de contenidos audiovisuales, causada por la alarmante perdida de producción de Ficción Nacional en nuestras pantallas", una Multisectorial que incluye a los actores, interpretes, músicos, directores y todo el abanico de trabajadores que compone la industria audiovisual, convocó a un plenario para este jueves en la sede de Argentores "para desarrollar un plan de acción y movilización, y promover la promulgación de una Ley que cree el Instituto Nacional de Televisión y Nuevas Plataformas, como principal órgano de Fomento a la Televisión y especialmente a la Ficción Argentina".