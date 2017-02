"Hay que terminar con este psicópata, llamalo a Martín y que se mueva para apretar a jueces y fiscales para que citen a (Antonio) Stiuso". La orden la habría dicho Cristina Fernández de Kirchner al ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en una nueva escucha filtrada ayer por el sitio Infobae. En la transcripción de otra conversación, de la que todavía no se publicó el audio, la ex Presidenta además arremete contra el peronismo en general y el senador Miguel Ángel Pichetto en particular.

La supuesta charla forma parte de las escuchas ordenadas en 2015 por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la investigación de una denuncia por el supuesto encubrimiento del empresario Ibar Pérez Corradi, sindicado como partícipe del triple crimen de General Rodríguez, por parte de la AFI. Son 88 CDs que fueron sumados al expediente del fiscal Guillermo Marijuán, quien decidió imputar a la ex Presidenta por "abuso de autoridad".

De acuerdo a lo que trascendió, Parrilli le preguntó a la ex jefa de Estado si tenía pensado concurrir al Congreso del PJ, al comentarle que "lo eligieron a (el diputado José Luis) Gioja presidente" del partido, a lo que ella habría respondido: ‘Ni en pedo, que se suturen el o...‘. En otro fragmento, habría calificado a Pichetto, titular del bloque del PJ-FpV de la Cámara alta, como "un traidor hijo de p...".

A diferencia del anterior audio, esta vez no se difundió la conversación completa, por lo que Infobae sólo publicó las frases, en especial la directiva de "apretar jueces y fiscales" sin su contexto, que supuestamente figuraría en el expediente que instruye Lijo.

Por otra parte, Parrilli, que sería hoy procesado por encubrir a Pérez Corradi, se presentó el viernes pasado en la Justicia para pedir una recusación al juez Lijo, "bajo la causal de enemistad manifiesta", por la filtración de las escuchas ordenadas.

A la polémica se sumó ayer el fiscal federal Jorge Di Lello, quien afirmó que la filtración es algo que "no debería pasar y no es habitual". "No cabe ninguna duda que es una maniobra política y tiene un interés político. Salvo que sea la mano de Dios o el Espíritu Santo sino hay un responsable de carne y hueso con algún elemento tecnológico", opinó Di Lello. Por otra parte, el fiscal sostuvo que "hay una especie de sobredosis de Comodoro Py, se ha incorporado que la lucha política se dirime en el desgaste que implican las denuncias en Comodoro Py".