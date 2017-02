En la Argentina hay que trabajar casi dos meses para comprar un Iphone

¿Cuántas horas hay que trabajar para comprar un iPhone? En la Argentina, teniendo en cuenta el valor del salario mínimo, demanda unas 284 horas. La cifra, si se divide en unas 20 jornadas de trabajo mensuales de ocho horas cada una, da como resultado un tiempo de trabajo de más de un mes y medio. En realidad, más cerca de los dos meses. Los datos corresponden a un relevamiento realizado por la plataforma Linio, una de las mayores empresas minoristas de venta online de productos electrónicos de América Latina. El sitio estimó para la Argentina un precio del iPhone 6, el modelo anterior al más nuevo de Apple, en u$s 900,43; y el valor de la hora de trabajo en el mercado local en u$s 3,17 tomando el salario mínimo del país.

Así, el país se ubicó en el puesto número 10 entre 15 países de América en el ‘2017 Technology Price Index’ de Linio, donde el primer lugar lo ocupa Venezuela. Se trata del país donde más horas se debe trabajar –se estimaron unas imposibles 3847 horas– para poder acceder al codiciado smartphone. El último lugar es para Canadá, donde el precio del iPhone es el más bajo de la región (u$s 555,25) y el salario mínimo por hora es el más alto, con u$s 8,14.

Linio examinó varios modelos de iPhone 6 –sin el costo del servicio telefónico– en todos los proveedores de e-commerce de cada país y en por lo menos cuatro minoristas en las cinco ciudades más grandes de cada mercado. La investigación tuvo en cuenta el salario mínimo que se calculó sobre la base de un día de trabajo de ocho horas. La Argentina aparece como uno de los tres países donde el modelo de iPhone 6 es más caro, sólo detrás de Venezuela en donde cuesta la inalcanzable suma de u$s 97.813. Es de los menos accesibles de todo el mundo debido a sus problemas de inflación y a las restricciones a las importaciones, de gran impacto en el acceso de los consumidores al mercado. Le sigue República Dominicana con u$s 965,62. Sin embargo, está por debajo en cantidad de horas necesarias de trabajo para comprarlo, ya que el salario mínimo que se considera para el país es más alto que el de otros como Brasil, Uruguay, Chile y Perú, donde el teléfono es más barato.

El mejor precio promedio para ese modelo de iPhone se encuentra en Canadá. Según el informe de Linio, se puede conseguir a u$s 555,25. Lo sigue México (u$s 619,98); Estados Unidos (u$s 625,88); Colombia (u$s 655,11); Ecuador (u$s 675,63) y Panamá (u$s 681,11).

Más allá de los precios de la tecnología y los salarios mínimos regionales, el estudio hizo un ranking global de los países más caros y mas baratos para comprar un iPhone 6. El listado es encabezado por Venezuela, el segundo y tercer lugar son para Singapur (u$s 969) y República Dominicana (u$s 965), mientras que Argentina (u$s 900) se ubica en el cuatro escalón por encima de Guatemala (u$s 989) y Bangladesh ($870). Brasil está en el décimo puesto.

Por el contrario, los países donde el codiciado teléfono de Apple es más barato son Angola (u$s 401), Japón (u$s 413), China (u$s 470), Finlandia (u$s 475), Emiratos Árabes (u$s 498), India (u$s 505), Rumania (u$s 513,42), Arabia Saudita (u$s 513,86), Ucrania (u$s 527) y Malasia (u$s 532).

"Los países más baratos para la compra de tecnología fueron los de Medio Oriente que, a pesar de los costos de vida relativamente altos, exigen impuestos bajos sobre los productos de consumo. En el otro extremo, entre los países más caros para los productos electrónicos, están Belarús y Venezuela, dónde la inflación ha jugado un papel muy importante en el acceso del consumidor al mercado", explicó el informe de Linio.