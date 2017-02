Inversiones en Miami: qué compran los argentinos y cómo lo hacen

Para los inversores de gran poder adquisitivo las inversiones en inmuebles son tradicionales y siguen siendo atractivas. Si además, la construcción en la que se planea poner el dinero se ubica en Miami la atracción del ahorrista es mayor. Es así como el mercado de Florida se consolida como destino inmobiliario y cada vez más crece el interés entre los locales según reflejan las estadísticas.

Los argentinos se encuentran entre los cinco compradores más importantes. A qué uso destinan sus departamentos los argentinos que compran allí, cuánto invierten en promedio, en qué zonas lo hacen y cómo pagan sus operaciones. La opinión de los principales jugadores del mercado tras las revelaciones de un reporte sectorial.

Según un informe de la Research Division of the National Association of REALTORS, los compradores extranjeros adquirieron a lo largo del 2016, 47.000 unidades en Florida por un total de 19.400 millones de dólares.

Los argentinos, junto con los venezolanos, brasileños, británicos y canadienses, concentran el 48% de las unidades comercializadas entre los compradores internacionales. En relación a los valores de inversión, el estudio revela que los compradores argentinos se encuentran en el top 5 mundial, con un volumen total de 1400 millones de dólares invertidos en propiedades residenciales. Los compradores provenientes de Canadá, Brasil, Venezuela y Gran Bretaña integran el ranking junto con los inversores locales.

La zona preferida por los argentinos es Miami y Fort Lauderdale pero también Orlando y Kissimee han ganado terreno. Pero, ¿por qué los argentinos compran tanto en Miami? “La demanda de nuevas unidades residenciales no es especulativa: la proporción entre los nuevos permisos residenciales y los aumentos de población sigue siendo inferior al equilibrio en el Condado de Miami-Dade. Esto quiere decir que en el largo plazo los bienes raíces de Miami continuarán subiendo.”, detalla Peggy Fucci, CEO de OneWorld Properties, la firma encargada de las ventas del proyecto Paramount Miami Worldcenter que es en la actualidad uno de los proyectos urbanos de uso mixto más grandes de los Estados Unidos.

En términos de valores, los argentinos pagaron 268 mil dólares por unidad, un poco por encima del promedio de precio que pagan otros compradores extranjeros (253 mil dólares) por unidad. En cuanto al formato de vivienda, el 62% de los argentinos prefiere comprar departamentos.

En cuanto a las razones para invertir en Elysee Miami, Alicia Cervera Lamadrid, Socia Directora de Cervera Real Estate, detalla: “Aunque un 50% por ciento de los compradores argentinos realiza la inversión pensando en alquilar la propiedad, existe un 20% o 30% que la compra para vacacionar y el resto hace un uso mixto. Es decir, veranea en Miami unos meses y deja el departamento alquilado el resto del año.”

Por otro lado, la forma de pago del 72% de los extranjeros es en efectivo. De los argentinos, el 74% lo hace al contado. "Los días de especulación han terminado y Miami es un mercado muy sólido. La mayoría del capital invertido en los proyectos de bienes raíces proviene de fondos del desarrollador y de los depósitos del comprador”, concluye la vocera de Paramount Miami Worldcenter.