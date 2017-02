El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, advirtió que el Gobierno "ha perdido la confianza en algunos sectores empresarios" que "no dejan de hacerse los vivos", pero aseguró que con las centrales obreras "sigue el diálogo".

"Yo creo que tienen que dar respuesta a decisiones que han tomado. Había un acuerdo político para cuidar el nivel de empleo", cuestionó Triaca.

El ministro puntualizó que "no todos han incumplido y no todos se bajaron de los compromisos asumidos" pero reconoció que hay sectores que "no dejan de hacerse los vivos. Como también pasa con dirigentes gremiales, o sociales".

"Hay que señalar a quienes no lo han hecho y hay que señalarlos con nombre y apellido. Lo hemos hecho y los hemos llamado a una mesa de diálogo", sostuvo.

Por otra parte, el funcionario a cargo de la cartera de Trabajo sostuvo que ‘el mayor problema hoy de la economía y el trabajo argentino es la informalidad".