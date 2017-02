Modifican sanciones económicas a Rusia

El Departamento del Tesoro estadounidense modificó las sanciones para vender productos informáticos a Rusia y eso incluye ciertas exenciones para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB), que también otorga licencias para importaciones tecnológicas. El anuncio de que las empresas estadounidenses podrán realizar acuerdos con la inteligencia rusa para venderle productos relacionados con "tecnología de la información" -en tanto no superen los u$s 5.000 anuales- generó suspicacias de que represente el principio de un progresivo levantamiento de las sanciones económicas a Rusia, algo que ayer desmintió el presidente Donald Trump. "Yo no he suavizado nada", afirmó. El FSB fue acusado en los últimos meses de colaborar en los ciberataques lanzados contra el Partido Demócrata y de favorecer la carrera electoral de Trump.