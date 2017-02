Datos útiles

- El aeropuerto más cercano a Tibau do Sul es el Augusto Severo de la ciudad de Natal, que ostenta curvas y comodidades al más moderno estilo minimalista.



- Dado que no existen vuelos directos hasta allí, la mejor combinación es hacerlo a Río de Janeiro para conectar Natal. Otra posibilidad es llegar al inmenso Guarullhos de San Pablo y, con escala en San Salvador de Bahía, alcanzar la ciudad nordestina.



- Desde el aeropuerto de Natal parten vehículos a Tibau do Sul, aunque si se tiene reserva de hotel, ellos se ocupan del traslado.



- Varias cabañas, de excelentes comodidades, se estiran hacia el norte del pueblo. Una para dos personas cuesta por noche alrededor de u$s 70.



- Recorrer las dunas en buggy, o las playas a caballo, tiene un precio aproximado de u$s 20.



- Tibau do Sul está ubicado más cerca de Portugal que de Buenos Aires, de ahí su abundante turismo europeo.