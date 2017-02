El Merval prolongó su racha alcista por tercera rueda consecutiva

El Merval sumó su tercera suba consecutiva al ganar 0,90 por ciento, hasta situarse en las 19.374,99 unidades, animado por firmas vinculadas a los sectores de bienes raíces, petroquímico y eléctrico.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las subas más importantes las registraron Consultatio (5,99%), Carboclor (3,69%), y Central Puerto (3,37%).

El total negociado en acciones ascendió a 371.071.305 pesos, con un balance de 53 papeles en baja, 48 en alza y 2 sin registrar cambios en su cotización.

“En el transcurso de la rueda, las energéticas volvieron a empujar al Merval, que está muy elevador y que, por lo tanto, entiendo que haya algún ajuste en el corto plazo”, explicó Martín Saud, operador de renta fija de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los bonos estuvieron muy firmes, con mucha demanda del exterior. Acá aflojaron los bonos en dólares contra pesos, por la caída de la cotización del dólar. Sin embargo, hubo demanda desde afuera de bonos en dólares, que alcanzaron hasta los u$s 2 dólares de suba”, agregó Saud.

Entre los bonos, el Bonar X perdió 0,58%, el AN18 retrocedió 0,56%, el Descuento en dólares ganó 0,21%, el Descuento en pesos creció 0,62%, el NF18 avanzó 0,30%, el Par en dólares restó 0,40%, el PR13 avanzó 0,23%, y el PR15 progresó 0,75%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) creció 2,53% ($ 156), el TVPE (en euros) escaló 7,59% ($ 170), el TVPP (en pesos) saltó 2,88% ($ 10,70), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) mejoró 3,55% ($ 160,50).

¿Qué pasará mañana?

“El Merval es una incógnita porque si bien está muy elevado, no para de subir. Por su parte, los bonos, están llegando a niveles como para no seguir comprando. Es decir, ya recuperaron bastante terreno. Vienen de subas sostenidas más que importantes. No sé si van a caer, pero sí se van a mantener estables”, completó.