Para Arroyo Salgado, lo dicho por Zaffaroni

La jueza Sandra Arroyo Salgado calificó hoy como "una expresión totalmente inapropiada" la declaración del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni al referirse a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y señaló que "encubre una velada amenaza y una falta de respeto a la memoria" del padre de sus hijas.

En diálogo con radio Mitre, Arroyo Salgado sostuvo que Zaffaroni "ha descendido a la par" de los kirchneristas Aníbal Fernández, Diana Conti y Carlos Kunkel, entre otros, al declarar que si Nisman estaría vivo lo ahorcaría por la denuncia presentada contra la ex presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

"La apertura de la denuncia es fundamental para el esclarecimiento de las razones de su muerte", expresó la jueza Sandra Arroyo Salgado.

"Este comentario lo descalifica, se autodescalifica el doctor Zaffaroni. Me avergüenza que un ex ministro de la Corte se pronuncie de ese modo, un hombre de derecho que tenía un prestigio académico", expresó la magistrada que se encuentra de visita en Israel para un homenaje que se realizó al ex fiscal de la causa AMIA. "La apertura de la denuncia es fundamental para el esclarecimiento de las razones de su muerte"

En este contexto, Arroyo Salgado sostuvo que Zaffaroni "ha descendido a la par de Aníbal Fernández, Diana Conti, Kunkel, Diego Bossio y Sergio Berni, todas esas personas que sistemática y reiteradamente se han pronunciado con calificaciones de este estilo".

Sobre la decisión de la reapertura de la causa que investiga la denuncia de Nisman contra la ex presidenta, Arroyo Salgado enfatizó que "sin duda" las razones de la muerte del ex fiscal, "por el contexto que se inscribió están íntimamente relacionadas con la denuncia que había realizado cuatro días antes".

