Por el tarifazo, prevén que aumentará la ropa

El presidente de la Fundación ProTejer, Jorge Sorabilla (foto), se quejó de que las empresas textiles están operando "sin rentabilidad" y estimó que no serán capaces de absorber el aumento en la tarifa eléctrica que dispuso el Gobierno. Por eso, deberán trasladar esta suba en sus costos a los precios, tal como había comentado días atrás en El Cronista. Así, en los próximos meses se espera, por ejemplo ajustes en el precio de la ropa.

Aunque no tiene calculado cuál va a ser el impacto real de la suba de luz, Sorabilla expresó su preocupación en declaraciones a Radio Ciudad, la Once Diez.

El sector textil terminó el año anterior terminó con una caída en sus ventas del 30% en volumen y se importó un 7% más que en 2015 (aunque las compras al exterior de prendes crecieron 30%).