Cumbre de gobernadores para consensuar posición por paritarias

El grupo de gobernadores que se unieron frente al debate por Ganancias en el hotel Savoy el año pasado, volverá a reunirse hoy, esta vez para unificar una estrategia frente a las paritarias docentes y estatales para llevarle un criterio unificado a la Casa Rosada antes del inicio del ciclo lectivo. Además, la charla se extenderá al nuevo esquema de coparticipación que en dos semanas, el Día de los Enamorados, el Gobierno comenzará a discutir con los ministros de Economía provinciales. Si bien la convocatoria de los mandatarios era en su sitio fundacional, a las 10 en el Hotel Savoy, a metros del Congreso, la amenaza de una protesta docente motivó el cambio de sede del cónclave. Al final está convocado para las 15 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), mismo lugar que supo cobijar a la Liga de Gobernadores del PJ en pleno caos político del 2001.

La cumbre no sólo incluye a gobernadores peronistas. Se juntarán hoy el salteño Juan Manuel Urtubey, el cordobés Juan Schiaretti, el sanjuanino Sergio Uñac, la fueguina Rosana Bertone, el chaqueño Domingo Peppo, el riojano Sergio Casas, el entrerriano Gustavo Bordet, el misionero Hubo Passalacqua, el neuquino Omar Gutiérrez, y el rionegrino Alberto Weretilneck. Como el presidente Mauricio Macri viaja a su provincia para un acto, el santafecino Miguel Lifschitz, no había confirmado. La idea original era, también, cursar invitaciones a sus pares de Cambiemos, para ampliar la base del acuerdo para llevar a Nación. No obstante, al menos la bonaerense María Eugenia Vidal ya avisó del faltazo, luego de, en un primer momento, adelantar que iría.

Por otro lado, de la reunión no formarán parte autoridades del gobierno nacional ni del Ministerio de Educación, indicaron fuentes de Presidencia, al apuntar que se trata de una iniciativa "autogestionada" por los mandatarios provinciales.

Wereltineck, confirmó que la negociación salarial con los docentes será uno de los temas de la agenda, al advertir que "el hecho de que no haya una paritaria nacional puede llevar a una medida de fuerza" por parte de los gremios, aunque admitió que "los que definimos cuánto podemos pagar somos las provincias". "Defendemos la autonomía de las provincias en el sentido de definir cada una hasta dónde puede pagar", añadió

En este marco, el rionegrino explicó que, anteriormente, el gobierno nacional, al fijar el básico docente, definía el salario mínimo de los maestros, pero este año "al no haber un porcentaje nacional, lo fijan las provincias". Por su parte, el chaqueño Peppo anticipó que hoy también se abordará "el sector público en general" y se tocarán aspectos de la coparticipación federal, la cuestión tributaria y la asignación de recursos "que se está haciendo a determinadas provincias", en lo que estimó que "hay un poco de desigualdad". No obstante, admitió el mandatario peronista que el "tema docente sobresale" porque "el meollo es lograr reformas en el financiamiento educativo".

En ese sentido, el gobernador consideró que la estrategia del gobierno nacional de desentenderse de la paritaria nacional, fijando el 20% por encima del mínimo como pauta de referencia para los salarios docentes, "va a ser un tema que vamos a tener que charlar". Por lo que Peppo estimó que deben discutirse "al menos regionalmente" parámetros "para no generar situaciones que perjudiquen de última a los chicos, que no puedan empezar las clases".