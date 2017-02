Subió casi 10% el precio de exportación de la leche en polvo argentina

En medio de las disputas por las paritarias del sector lechero que están generando disputas entre el gremio y las industrias, y mientras se confirman los números de caídas de un 14% de la producción lechera durante el 2016, el sector se puede anotar una buena noticia. Por lo menos, para las industrias que destinan sus producciones al exterior.

En los últimos dos meses, el valor promedio de exportación de la leche en polvo entera a granel declaradas creció hasta superar la barrera de los u$s 3000 por tonelada en promedio. Así, en enero, las exportaciones fueron de 7399 toneladas a un valor promedio ponderado de u$s 3117 por tonelada, contra unas 7322 toneladas que se enviaron en diciembre del año pasado, a un valor promedio de u$s 3053 tonelada. En noviembre de 2016, se habían registrado en la Aduana operaciones por 5907 toneladas a un promedio de u$s 2856 por tonelada. Estas diferencias de precios significaron un alza del 9%, si se compara el precio promedio de enero contra los de noviembre.

Los datos, difundidos por el sitio ValorSoja, son sin considerar colocaciones realizadas en Venezuela (por ejemplo, SanCor declaró envíos a ese país por 504 toneladas como parte de pago del crédito concedido por el gobierno bolivariano en 2006, que sigue vigente hasta 2020). En el desagregado de las industrias exportadoras, los mayores precios declarados en enero correspondieron a partidas de Corlasa (Grupo Gloria) destinadas a Rusia por 200 toneladas, a un valor de u$s 3510 por tonelada, y a Uruguay, unas 13 toneladas a u$s 3500.

En tanto, Williner (Ilolay) declaró envíos a Brasil de 25 toneladas a u$s 3550 por tonelada, y de 50 toneladas a u$s 3500 la tonelada. En el último mes, los principales mercados de exportación fueron Brasil, con envíos declarados por 3631 toneladas a un precio promedio de u$s 3179 la tonelada, seguido por Argelia (2771 toneladas a 3041 u$s/tonelada), Nigeria (554 toneladas a u$s 2917) y Rusia (400 toneladas a u$s 3330).

La recuperación del precio de la leche viene de la mano del crecimiento del precio del petróleo crudo, registrado en las últimas semanas, producto de un recorte de producción programado por las naciones que integran la OPEP, que contribuyeron a incrementar el ingreso de divisas en Argelia, Nigeria y Rusia (tres naciones exportadores del commodity energético y que son compradores de leche en polvo argentina).