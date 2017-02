Mientras define propuestas, Gobierno sostiene que con vuelos low cost

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo hoy que con la llegada de vuelos de bajo costo “todos ganan” ya que generar un “mercado más grande”, mientras el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario DellAcqua, aseguró que si la competencia es “sana, es bienvenida”.

“Nuestra visión es que va a moverse mucha más gente en aviones y en micros”, consideró el funcionario, quien destacó la posibilidad de tener “diferentes accesos” a los aeropuertos.

El funcionario consideró que “todos ganan en un mercado más grande. Aerolíneas tiene todo para ganar, los argentinos tienen todo para ganar, también las personas de las provincias y el desarrollo del turismo, que es estratégico para nuestro Gobierno”.

Al ser consultado sobre la fecha de puesta en marcha de ese tipo de vuelos, sostuvo: “Estamos en pleno proceso, estudiando las rutas que se pidieron y analizando cada una de las propuestas”.

En un encuentro con periodistas en la cartera de Transporte, aseguró: “Estamos en un proceso de pronta definición ya que hay cinco propuestas que estamos estudiando”.

“La mayoría de los argentinos no vuelan, ni viajan”, se lamentó el ministro, mientras argumentó que los ciudadanos del interior tienen un mayor grado de dificultad para viajar que quienes viven en el área metropolitana de Buenos Aires por los accesos disponibles para hacerlo.

Por ello, resaltó: “Cuando un país se desarrolla, más gente se mueve. Va a volar mucha más gente en avión”, por lo cual insistió: “En un proceso en el que la gente vuela más, los otros medios de transporte también”.

En tanto, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario DellAcqua, evaluó: “Cuando es sana, la competencia es bienvenida”.

“A mí me gusta mucho el fútbol, yo aprendí a jugarlo contra otros, no haciendo jueguitos, porque así no aprende nadie”, ejemplificó.

Según su criterio, “Aerolíneas Argentinas compitió toda la vida, se hizo grande de esa manera‘.

“La competencia hace que la gente vuele más. El que se sube a un avión y le va bien dos o tres veces, nunca más quiere dejar de subirse”, consideró.

Fuente: NA