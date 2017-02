El Merval arranca febrero en terreno positivo

TEMOR

Sólo en diciembre los depósitos de argentinos en bancos uruguayos cayeron u$s 455 millones. Es porque en 2018 comienza el intercambio de información con AFIP, pero es retroactivo al 1 de enero de este año. Se traen de a u$s 10.000 por "dólar ferry" para evitar el 6% que cuesta el "cable" para repatriar dinero no declarado.Â