Llega el Super Bowl, el espectáculo más grande y costoso del mundo

Independientemente de que a uno le guste o entienda este deporte, la final del fútbol americano, llamada Super Bowl, es un evento que asombra por todo lo que gira a su alrededor, sobre todo las cifras.

El primer domingo de febrero de cada año, Estados Unidos se paraliza y todo el país se concentra en el partido alrededor del cual se mueven miles de millones de dólares y en cada edición se rompen récords de ganancias.

Pese a no tener reconocimiento jurídico como fiesta nacional, sí es considerado uno de los días más trascendentes en el país norteamericano. Así, se consumen centenares de toneladas de comida y miles de litros de bebidas, sólo siendo superado por el Día de Acción de Gracias en cuanto a gasto.

De hecho, en el anterior Super Bowl se gastaron un poco más de u$s 120.000 millones solamente en alimentos y merchandising, según la National Retail Federation.

El costo promedio para un anuncio de TV de 30 segundos en esta ocasión es de u$s 5 millones, superando a los 4,8 del año pasado y los 0,79 de hace 50 años. En 2016 la cadena CBS embolsó u$s 370 millones. Pero cuando se incluye la programación antes y después del encuentro, el total aumenta a u$s 445 millones. Esto representa casi el mismo ingreso publicitario combinado de las cuatro principales cadenas abiertas en Estados Unidos en una semana promedio durante todos sus horarios de programación, y supera los gastos publicitarios de año completo en algunas cadenas de cable nacionales.

En cuanto a los tickets, si bien la NFL los cotiza oficialmente en valores de entre u$s 850 y u$s 1800, se sabe que un poco menos del 20% de éstas queda a disposición de cada equipo, que a su vez se encarga de revenderlas o sortearlas. Por este motivo, gracias a la exponencial demanda, los costos de reventa están entre los u$s 3650 y los u$s 13.500, superando así ampliamente el costo para ver la final del Mundial de Fútbol.

En el caso de que un argentino quisiera viajar a presenciarlo con un acompañante, el paquete para 2 personas con vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires más hotel en Houston en habitación doble con desayuno incluido durante cinco noches y cobertura para 2 personas, tendría un costo de mínimo $ 53.000 (unos u$s 3300) de acuerdo a datos suministrados por Despegar.com, más el costo de las entradas, obviamente.

En lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, los equipos de Atlanta Falcons y New England Patriots serán los responsables de animar y darle vida al espectáculo en su edición número 51.

Los Patriotas, campeones de la Conferencia Americana, disputarán el noveno Super Bowl de su historia, siendo el equipo que más participaciones ha tenido. Tendrán la chance de ganarlo por quinta vez, tras habérselo adjudicado en 2002, 2004, 2005 y 2015.

Por su parte, los Halcones, campeones de la Conferencia Nacional, jugarán su segunda final de la NFL, y buscarán ganarla por primera vez tras haber caído ante los Broncos de Denver en 1999.

El evento se realizará en el estadio NRG de Houston, Texas, capaz de albergar a 72 mil espectadores, en el cual el cantante de música country, Luke Bryan, interpretará el himno nacional previo al duelo.

La transmisión para nuestro país estará a cargo de ESPN y Fox Sports 2 con hora de inicio de la "previa" a partir de las 18.