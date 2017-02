Crecimiento

La demanda global de carga aérea en el pasado mes de noviembre registró un crecimiento del 6,8% interanual (medido en toneladas de carga por kilómetro transportadas, FTK), por debajo del aumento del 8,4% logrado el mes anterior, según los datos hechos públicos este martes por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)No obstante, ese incremento, según la IATA, es 2,5 veces mayor que el promedio anual de la variación mensual de la última década (2,6%). La capacidad (medida en AFTK) se contrajo un 4,4% en noviembre.El buen dato del penúltimo mes del pasado año coincide con el aumento del transporte de materiales de silicio, típicamente usados en bienes de alto valor en el sector de la electrónica y enviados por vía aérea, a lo que se suma un repunte aparente de las exportaciones y el posible impacto de la caída de la naviera Hanjin en agosto."El sector de carga aérea registró un excelente comportamiento en noviembre. Y hay señales alentadoras de que este crecimiento continuará en 2017, relacionado, principalmente, con el envío de componentes y productos de alto valor ligados a la electrónica de consumo. Pero el comercio mundial sigue estancado, lo que hace imprescindible que la industria aérea de carga continúe mejorando su propuesta de valor con la implementación de procesos centrados en el cliente moderno", dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de la IATA.Análisis regionalTodas las regiones, excepto Latinoamérica, registraron crecimiento interanual de la demanda en noviembre.El managing deTwitter Spain, Pepe López de Ayala, y el subdirector general de Air Europa, Richard Clark, presentaron el nuevo asistente de vuelos disponible en el perfil de Twitter de la aerolínea que facilita toda la información de vuelos en tiempo real.El pasajero, con tan solo enviar un mensaje directo a @AirEuropa en Twitter, puede recibir las notificaciones asociadas a su vuelo y conocer de antemano la información relativa a su mostrador de facturación, puerta de embarque, cinta de equipajes y, en caso de retraso, la nueva hora de salida del vuelo, entre otras informaciones. Este asistente virtual permite también, al indicar el cliente su número de vuelo, saber de forma inmediata tanto el estado del mismo como la hora de despegue y aterrizaje.Además, al comprar un nuevo billete u obtener la tarjeta de embarque a través de www.aireuropa.com, los usuarios pueden igualmente solicitar recibir notificaciones de Twitter con un solo clic y recibir la información relevante que se precise.El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, realizó una recorrida por las obras en la estación Facultad de Derecho de la Línea H del subte, durante la cual se tiró abajo la última pared que divide el túnel por donde circularán los trenes de la futura estación.La Estación Facultad de Derecho va a agregar un kilómetro a la red y podrá ser utilizada por unas 20 mil personas que viven y trabajan en las inmediaciones, por los 32 mil alumnos de la facultad y los miles de visitantes anuales del Museo de Bellas Artes. Además, sumará más usuarios con los visitantes al nuevo Centro de Convenciones.La Línea H, que actualmente tiene una extensión de 7.2 kilómetros y es utilizada por más de 130 mil pasajeros por día hábil, une los barrios de Recoleta, Balvanera, San Cristóbal y Parque Patricios y cuenta con once estaciones: Hospitales, Parque Patricios, Caseros, Inclán, Humberto I, Venezuela, Once, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y Las Heras.Además, fue la primera de la red en contar con una flota 100% con aire acondicionado. En total, para esta línea SBASE adquirió 120 coches Alstom, de los cuales 42 ya se pusieron en funcionamiento y el resto se incorporará de forma progresiva.El Grupo Logístico Andreani, a través de su Fundación, y la UTN Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires darán comienzo el 30 de marzo a la edición N° 15 de la Diplomatura en Logística, que dicta en la sede de la casa de estudios, ubicada en la calle Medrano 951, CABA.La Diplomatura brinda herramientas a los asistentes, ante la creciente necesidad de capacitación en esta tarea tan específica. Los ejes temáticos que se desarrollarán durante la cursada son los siguientes: Introducción y Gestión de Materiales; Revisión Estratégica de la Cadena de Abastecimiento; Planificación y Forecasting, y Planificación de la Producción. Material Requirement Planning (MRP); Gestión de Proveedores; Tercerización; Gestión de Almacenes y Manejo de Materiales y Sistemas de Información Logística (IT), Logística en Situaciones de Emergencia; Finanzas; Gestión de Materiales Peligrosos y Logística para Ecommerce. Transporte y distribución física; Logística Segura; Particularidades Legales y Logística Internacional. Gestión de Calidad; Sustentabilidad en Logística, y Gerencia y Liderazgo.Se prevé 96 horas de cursada y tendrá lugar los días jueves de 19 a 22. Las personas interesadas en inscribirse o efectuar consultas, pueden comunicarse al 4867-7545 o vía email a: info@sceu.frba.utn.edu.ar (UTN.BA). O con la Fundación Andreani al teléfono 4517-8811 o al email posgrado@andreani.com.China inauguró en enero su primer tren de carga a Londres, anunció la Corporación de Ferrocarriles de China.Partiendo de la estación occidental de ferrocarril de Yiwu, situada en la provincia oriental de Zhejiang, el tren viajará durante 18 días y más de 12.000 kilómetros antes de llegar a su destino en Reino Unido.Yiwu es conocido por producir pequeñas mercancías, y el tren principalmente llevará este tipo de bienes, incluyendo artículos para el hogar, prendas de vestir, telas, bolsas y maletas. Pasará por Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Bélgica y Francia antes de llegar a Londres.Londres es la decimoquinta ciudad de Europa añadida a los servicios de trenes de mercancías China-Europa.El servicio mejorará los lazos comerciales entre China y Reino Unido, fortalecerá la conectividad con Europa Occidental y servirá mejor a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, una red de infraestructuras y comercial que conectará Asia con Europa y África a lo largo de antiguas rutas comerciales, detalló la Corporación de Ferrocarriles de China.El gobernador riojano Sergio Casas recibió a una delegación de empresarios de China interesados en invertir en el Corredor Ferroviario Bioceánico, encabezada por el presidente de Hunan (Instituto de Planeamiento y Evaluación de Proyectos de Inversión de China en el exterior) Xiawel Zang, ingenieros especialistas en vías férreas y ferrocarriles de China Railwy -empresa pública de ferrocarriles. Se trata de una firma de gran experiencia, y que ha llevado adelante el desarrollo de trenes de alta velocidad.Además, gran parte del sistema de transporte de carga, en China, se basa en su sistema ferroviario y con esa experiencia vienen a trasladar su aporte, su análisis técnico y su financiación a la construcción de este deseado corredor bioceánico que une los puertos de Chile con la ciudad de Córdoba y que atraviesa todo el sistema ferroviario antiguo de La Rioja, el cual sería puesto a disposición de la producción y circulación económica de la provincia.El sistema electrónico federal funciona en las principales trazas viales de Argentina y en la red de accesos a las ciudades de Córdoba y Buenos Aires; permitiendo que una persona pueda usar su pase para pagar de forma automática y sin detener su vehículo en cualquiera de los peajes incluidos en la red. Son casi 9000 km de red integrados por este sistema dinámico de pago.Quienes viajen a la Costa Atlántica podrán usar desde este fin de semana el servicio de Telepase en las principales estaciones de Peaje del denominado Corredor del Atlántico, a partir de la instalación del sistema en la Estación de Peaje de Maipú.Con la intención de agilizar el tránsito y brindar más servicios a los usuarios, toda la extensión de la Autovía 2 se completa con el sistema integrado, ya que desde fines de diciembre, la concesionaria AUBASA había habilitado tres vías con Telepase en la Estación de Samborombón.También quienes tomen la RP 11 para viajar a la Costa, pueden utilizar este sistema desde los primeros días de este año en la Estación de Peaje de La Huella, en General Conesa.AUBASA además habilitó Centros de Atención al Usuario para poder tramitar el sistema electrónico (TAG) en Samborombón, Maipú y La Huella que se suman a los de Hudson, Berazategui y Dock Sud.Quienes ya posean dispositivos de la Autopista Buenos Aires – La Plata, o de cualquiera de las Autopistas de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, podrán utilizar este sistema en sus viajes a la Costa, sin realizar trámite alguno.Quienes quieran disponer de Telepase, podrán gestionarlo a través de la página web: www.telepase.com.ar