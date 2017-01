Vidal convocó para el lunes a la paritaria docente bonaerense

En medio de los preparativos para el encuentro que los gobernadores de todo el país mantendrán el jueves para acordar una pauta salarial común de cara a la negociación con los docentes, el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal convocó a los gremios del sector para el próximo lunes 6 en La Plata con el objetivo de avanzar en un acuerdo sobre la estructura de los sueldos de los maestros de la provincia. El ministro de Educación provincial, Alejandro Finocchiaro adelantó que "ahora nosotros vamos a reunirnos en la mesa paritaria con la mente muy abierta y vamos a discutir todo lo que haya que discutir porque queremos que el 6 de marzo empiecen las clases".

En ese sentido, el funcionario expresó que "siempre soy muy optimista, nos vamos a sentar con los gremios con María Eugenia Vidal, lo que vamos a ofrecer es lo que podemos, no se puede ofrecer lo que no se puede pagar".

El anuncio se produce luego que el Ministerio de Educación de la Nación anunció que este año no convocara a la paritaria federal docente para fijar el aumento del piso salarial que debe regir en todo el país, decisión que llevó a los gobernadores a intentar consensuar una pauta común de 18% paras las negociaciones con los sindicatos docentes de sus respectivos distritos.

Al referirse a las negociaciones paritarias en el territorio bonaerense, Finocchiaro manifestó que "si los representantes sindicales van a actuar como gremialistas es muy posible que cerremos un acuerdo".

Además, aclaró que uno de los problemas es que "el paro se utiliza como primera herramienta de presión y creo que los adultos debemos discutir nuestras problemáticas con los chicos en las aulas".