El ex candidato presidencial, Daniel Scioli, sigue especulando con respecto a una eventual nueva candidatura este año: si bien no la descartó de plano, consideró que "para ayudar al país no necesariamente hay que ocupar un cargo". De vacaciones en la ciudad balnearia de Mar del Plata, el ex gobernador bonaerense reclamó, en una entrevista con Diario Popular, que "hay que partir de un análisis de la realidad y plantear ideas superadoras". En términos económicos, Scioli explicó: "Una de las cosas que más me preocupan es el endeudamiento nacional, que se está trasladando a las provincias y también a niveles individuales, porque mucha gente que no puede llegar a fin de mes recurre a la tarjeta de crédito y asume compromisos solo para comprar alimentos".