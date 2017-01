En febrero, emisores argentinos podrían recaudar hasta u$s 1950 millones en el mercado externo

Febrero arranca movido para las empresas argentinas en los mercados internacionales. Hoy sale al mercado Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), con un bono a 10 años que buscará hasta u$s 400 millones. La compañía cuyo accionista mayoritario es Eduardo Eurnekian destinará los fondos a la cancelación de pasivos y la realización de obras en su terminales aeroportuarias.

"Hay mucho interés por el bono de AA2000, que amortiza en 32 cuotas trimestrales y consecutivas. Para mí, va a salir con un cupón por debajo de un 8% y va a tener buena demanda, entre otras cosas, porque está garantizado por las tarifas que pagan las aerolíneas en dólares para poder operar en los aeropuertos", indicó Sebastián Maril, especialista de la consultora Research for Traders, que elabora y actualiza el listado de las compañías que están próximas a hacer colocaciones financieras.

Este miércoles, saldrán al mercado internacional el Banco Supervielle y la provincia de Entre Ríos.

ON a tasa variable

En el caso de la entidad financiera, emitirá Obligaciones Negociables a tasa variable por hasta un valor en pesos equivalente a u$s 300 millones. El vencimiento podrá ser a 3 años y medio, 4 o 5 años. "Es un bono que sale en pesos pero paga en dólares y cotiza bajo la Ley de Nueva York. Es para inversores que se animen a invertir en pesos", apuntó Maril.

En lo que respecta a la provincia de Entre Ríos, la emisión de esta semana finalmente concretará los planes de financiamiento que la gobernación tuvo que suspender como consecuencia del efecto Trump.

Sin embargo, aun no se sabe a qué plazo se colocará la deuda ni qué interés podrán tener los inversores. Sobre ese punto, Sebastián Maril comentó: "Normalmente, a los subsoberanos les cuesta más salir al mercado".

Reapertura de emisión

La semana cerrará con la colocación de CLISA, pautada para este jueves. En realidad, se trata de la reapertura de una emisión que la firma hizo el año pasado. En 2016, la firma emitió un bono a siete años por u$s 200 millones con un cupón de 9,5%. En ese momento, querían recaudar u$s 100 millones más pero el mercado no se los dio.

Ahora hace una reapertura para ver si puede levantar ese monto que había quedado pendiente.

"El cupón va a ser el mismo pero lo que no sabemos cuánto por debajo de la par va a emitir y, por ende, cuál será el rendimiento que le va a ofrecer a los inversores al momento de la compra", explicó Maril.

Y agregó un dato: "El viernes, el bono de CLISA estaba rindiendo un 9,72%, por lo que la reapertura de esta semana debería salir por encima de eso. Si no, el inversor iría a buscar la deuda ya emitida".

Para las próximas semanas de febrero, Research for Traders anticipa las colocaciones de Central Puerto por hasta u$s 500 millones y del Banco Macro.

La entidad financiera que preside Jorge Brito y donde ahora pesa cada vez más fuerte Ezequiel Carballo buscará hasta u$s 300 millones con un bono de similares características al de Banco Supervielle.

Entre todas las emisiones pactadas para los próximos días, las empresas argentinas podrían recaudar hasta u$s 1950 millones en los mercados externos.

En lo que va del año, tres compañías locales ya se fondearon en el exterior con fuerte demanda por parte de los inversores. El puntapié inicial lo dio Genneia, que colocó un bono internacional por u$s 350 millones y recibió ofertas de compra por u$s 1050 millones.

En segundo lugar, emitió Pampa Energía, que levantó u$s 750 millones a 10 años con ofertas por u$s 4000 millones.

Finalmente, la semana pasada, la firma energética AES emitió un bono por u$s 300 millones a 7 años con un cupón de 7,750%.

Con el dinero recaudado, la empresa informó que refinanciará pasivos y capital de trabajo en Argentina, invertirá en activos físicos e integrará aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas.