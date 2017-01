Llegar en auto del conurbano al centro costará hasta 40% más a partir de febrero

Los aumentos de las naftas, peajes, parquímetros y seguros impactarán fuerte en los presupuestos de aquellos que llegan desde el conurbano a sus oficinas en Capital Federal a partir de este mes. A comparación con diciembre, el gasto será 40% mayor con respecto al último mes de 2016. Los peajes serán los que más pesen, además de ser los últimos en ser tenidos en cuenta ya que los nuevos valores comenzarán a regir a partir del miércoles próximo.

Aunque dependiendo del vehículo y la zona desde donde se cruce la General Paz, el gasto diario tendrá variaciones. Es que además de ‘hora pico‘ y ‘no pico‘, se sumará el ‘horario congestión’, de 7 a 9 mano a Capital; y de 17 a 19 a Provincia. En esos horarios, en el Acceso Oeste se pasará de $ 25 a $ 55 en efectivo; y $ 33 por telepeaje. En el caso del Acceso Norte, quienes circulen en la hora pico (de 6 a 7 y de 9 a 10 mano a Capital, y de 16 a 17 y 19 a 21 mano a Provincia) pagarán en efectivo $ 60, y con Telepeaje $ 36. También las autopistas de Capital Federal sufrirán un importante reajuste. Mano a Capital, la hora pico aumentará una hora y será de 7 a 11. Mano a Provincia, hasta ahora era de 17 a 20, pero será de 16 a 20 los días hábiles. La suba tarifaria será de 52,3 % en efectivo y 15 % por telepraje. Estos incrementos alcanzarán a las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia.

Con semejantes niveles de subas, los peajes son uno de los gastos que más impacta en los bolsillos de los conductores. Sus valores subieron hasta 83% en los últimos dos años. Así, para un conductor que ingresa a Capital desde Morón (en el Oeste del Conurbano bonaerense) y paga peaje en Acceso Oeste y las autopistas de AUSA en hora pico, su gasto diario llega a $ 220. Quienes acceden desde zona norte por Acceso Norte y la autopista Illia, deberán pagar un monto apenas menor, de $ 170 diarios. En este marco, utilizar TelePASE (el sistema electrónico de pago en autopistas) o la tarjeta SUBE con la que se viaja en transporte público generará un gasto menor. En el Acceso Oeste por caso, no pagará $ 55 sino $ 33.

Pero el peaje no es el único, ‘costo’ de usar el auto como medio de transporte que evidenció subas desde principios de año. Por ejemplo, la nafta subió 8% y el litro de super ya cuesta $19,04. Llenar un tanque de un auto chico oscila los $ 1100 y puede consumirse en una semana de ida y vuelta, de casa al trabajo. El gasoil tiene mayor autonomía pero también es más caro. La opción más barata, el GNC, ya ronda $ 9,90 el m3. Pero si el auto aún no tiene el equipo necesario, la inversión en colocarlo hace que por los primeros dos años la diferencia en el gasto no sea tan relevante.

Estacionar también es más oneroso. La hora en un parquímetro se duplicó y vale $ 8, con la dificultad que además presentan las máquinas que entregan los tickets que solo aceptan monedas de hasta $ 1 y hay muy pocos lugares donde comprar los cospeles. El máximo permitido son cuatro horas, por lo que un oficinista que trabaja 8 horas diarias y con suerte consiguió un espacio donde estacionar, debe tener 64 monedas de $1 cada día. Si, en cambio, se opta por un garaje, el gasto es ampliamente mayor. Los precios por hora van desde los $ 30 a los $ 70. Esto significa que un día de trabajo tradicional consumiría entre $ 240 y $ 560 solo por estacionar.

Las cocheras rentadas mensualmente son un poco más accesibles y hoy promedian los $ 1600. Esto equivale a alrededor de $80 diarios.

De todos modos, el valor de los garajes no aumentó, al menos no todavía. Eduardo Sanchez, titular de la Cámara Ages que nuclea a los estacionamientos privados, dijo a El Cronista que todavía no se discutió el aumento que se aplicará en los primeros meses del año.

"Tenemos que esperar a saber cómo vienen las paritarias y si finalmente se aplicará la reducción en el cargo fijo en la boleta de Aguas como se nos dijo que sucedería", explicó el dirigente quien comentó que algunos estacionamientos pasaron a pagar hasta $ 120.000 por ese servicio desde el año pasado.

Según Sanchez, entre otros aumentos, ese hace que el negocio no sea rentable. Sin embargo, es conciente de que toda la suba no puede trasladarse a los precios porque el consumidor dejará de elegirlos.

A estos gastos se le deben sumar otros que ya pesan en la cuenta mensual de un automovilista como el pago de las patentes; los costos de mantenimiento y las eventuales multas que puedan recibir. Todas erogaciones que subieron entre 10% y 45% en los últimos meses.