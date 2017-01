El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, afirmó esta tarde que para el fútbol argentino se "acabó" la era en la que el presidente de la AFA decidía todo y que en la actualidad es más importante el "proyecto" que un "candidato".

"Se acabó la época de la AFA donde el presidente tenía el poder y decidía lo que quería, y el que no lo entiende está viendo la película equivocada", resaltó D'Onofrio en declaraciones para TyC Sports.

El presidente de River consideró que "en AFA hay que discutir proyectos, no candidatos. Un presidente no salva a nadie, fue una época de la AFA. Eso cambió".

Al preguntársele puntualmente por la postura de River ante la crisis que atraviesa el fútbol argentino, D'Onofrio fue claro, el club que preside quiere "discutir" proyectos.

"River quiere discutir proyectos, ideas. Cuál es el modelo, cómo se va a gestionar, cómo se va a administrar. No sirve votar para que alguien asuma. Asumir qué. Para que poner un presidente y que a los tres meses vaya a tener problemas serios", argumentó.

Asimismo, D'Onofrio remarcó que River no tiene candidato para el puesto de presidente de la AFA ni para la aún no conformada Súper Liga.

"No tenemos candidatos, tenemos un proyecto, queremos discutir y ponernos de acuerdo con los dirigentes. No me importa quién va a ser el presidente de la Súper Liga o la AFA. Si tenemos coincidencias pongámoslas sobre un papel", precisó.

El titular de River desmintió además que existan diferencias con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, sobre cómo solucionar la situación que atraviesa el fútbol argentino.

"No estamos separados. Tenemos las mismas coincidencias. Quieren veintidós equipos en primera, dieciocho en las otras categorías, plantean discutir el proyecto. Lo que tenemos que acordar es el cómo se hace", subrayó.