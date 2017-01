Sin D’Elía, Boudou, Mariotto y Esteche lanzaron su PPT

"Patria Para Todos (PPT)" es un partido venezolano de izquierda nacido en 1997. Las siglas también responden a Periodismo Para Todos, el programa televisivo de Jorge Lanata. En un mix de ambos, el ex vicepresidente Amado Boudou, el líder de Quebracho Fernando Esteche y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto formaron, como provocación, su propio PPT, copiando el nombre del nombre del espacio bolivariano.



La Corriente Patria Para Todos emitió ayer su primer comunicado, en contra de la "reforma laboral macrista" y se presentó en sociedad. En el texto denunciar que el Gobierno pretende "debilitar a la clase trabajadora y a sus organizaciones gremiales, basándose en los requerimientos de las multinacionales".



Lo que hoy es un trío supo ser un cuarteto: hace menos de un año ambos ex vices se afiliaban a Miles, el partido de Luis D’Elía. Ahora, el ex piquetero quedó afuera del nuevo grupo. "Saludo con afecto y reconocimiento a la nueva corriente política que lideran Fernando Esteche (Quebracho), Amado Boudou y Gabriel Mariotto", celebró por Twitter. No obstante, al primero no pareció gustarle ser el único con aclaración entre paréntesis porque, también por la red social, se quejó de los que "macartean compañeros".