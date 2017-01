Hackearon la cuenta de Twitter de Patricia Bullrich y anunció que irá a la Justicia

"Hago de manera oficial mi renuncia como ministra de Seguridad". El tuit de Patricia Bullrich sorprendió a propios y ajenos. Hasta la directora del Enacom, Silvana Giudici, lo creyó al pedirle que no detuviera "la enorme tarea que has comenzado a pesar de los aprietes". Pero la dirigente de Unión por Todos, que justo estaba en un acto en la Casa Rosada con el Presidente, continuó con una catarata de mensajes en su cuenta, incluyendo un "Macri Gato", que no dejó lugar a dudas: le habían hackeado la cuenta de Twitter. Como suele decirse, el ataque cibernético fue furor en las redes sociales, con memes y chistes para todos los gustos.



"Me hackearon la cuenta, también pusieron mi teléfono. Quiero decirles que además de la investigación, tenemos una línea de acción y la vamos a seguir adelante, hagan lo que hagan", explicó Bullrich, vinculando el robo de su Twitter, que se extendió por una hora hasta que logró recuperarla, a su tarea en el Ministerio. "Era mi cuenta personal, con una clave normal", amplió.



Al término del acto oficial, Bullrich admitió: "Estamos trabajando en ciberseguridad pero todavía nos falta". Precisamente por ser la titular de la cartera de Seguridad y con antecedentes de detener a usuarios de redes sociales por amenazas al Gobierno, debajo de los chistes replicados en Twitter asomaban críticas a su gestión.

La cuenta personal de la ministra sufrió poco antes de las 16 un ataque cibernético, con el propósito de emitir insultos y críticas hacia la gestión del gobierno de Cambiemos. Incluso el perfil de Bullrich fue retocado: "Ministra inútil de seguridad de la Nación. Donde nos mandamos cagadas y no lo admitimos".



Cuando ya había sido recuperada, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado en el que destacó que "lo sucedido no condice con las reglas de convivencia y diálogo que fomenta esta institución", por lo que "de manera inmediata, se llevarán a cabo las correspondientes acciones judiciales". "Todos estos temas tienen que ser investigados, no por mi cuenta sino por mi investidura como ministra de Seguridad", enfatizó Bullrich en declaraciones a radio Continental.