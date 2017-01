El Gobierno colocó u$s 1.947 millones en Letras del Tesoro con plazos de 77 y 168 días. Además, en el día de la fecha realizó la licitación de Bonos del Tesoro en Pesos con Ajuste por CER (BONCER) 2021.

En cuanto a la licitación de Letras del Tesoro, el monto total de las órdenes recibidas para ambos instrumentos alcanzó un valor nominal de u$s 2.230 millones; distribuido en u$s 1.783 millones para la Letra a 77 días y u$s 447 millones para la Letra a 168 días.

Debido a que el monto ofertado de la Letra a 77 días superó el monto total a adjudicar, para realizar la adjudicación se aplicó un factor de prorrateo del orden de 84,14%, por lo que el monto total adjudicado para ambos instrumentos asciende a u$s 1.947 millones, de los cuales u$s 1.500 millones corresponden a la Letra a 77 días y u$s 447 millones corresponden a la Letra a 168 días.

La liquidación de dichas letras será el lunes 30 de enero, día en que vencen u$s 1.300 millones del programa de Letras del Tesoro en Dólares, por lo que el incremento neto del programa será de u$s 647 millones.

Tal como fuera anunciado previamente, el precio de suscripción de las letras licitadas fue de u$s 993,71 por cada u$s 1.000 para el instrumento de más corto plazo, lo cual representa una tasa nominal anual de 3%; y de u$s 985,04 por cada u$s 1.000 para la Letra a 168 días, que representa una tasa nominal anual de 3,3%.

En cuanto al Bono del Tesoro en Pesos con Ajuste por CER (BONCER), se recibieron órdenes por $ 12.972 millones de los cuales fueron adjudicados $ 11.741 millones, con un precio de corte de $ 1.127,50 por cada VN $ 1.000.

Se recibieron 151 órdenes de compra, con un precio máximo de $ 1.186, un mínimo de $ 1.030 y un promedio ponderado de $ 1.128,78, todos por cada $ 1.000. El monto de órdenes recibidas incluye $ 473 millones correspondientes al tramo no competitivo.