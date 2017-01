El presidente Trump insiste en investigar el fraude electoral

En medio del frenesí de decretos y resoluciones de los primeros días de gobierno, Donald Trump ordenó, además, realizar "una gran investigación" sobre el supuesto fraude electoral en las recientes elecciones presidenciales.

"Voy a pedir una gran investigación sobre el fraude electoral, incluyendo a los registrados para votar en dos estados, los ilegales e, incluso, los censados para votar que estaban muertos", anunció a través de su cuenta de la red social Twitter.

Aunque no existe ninguna prueba formal, aunque sí, diversas denuncias, Trump insistió en que hubo entre tres y cinco millones de votos ilegales en las elecciones de noviembre que permitieron a la ex candidata demócrata Hillary Clinton ganar el voto popular a pesar de no lograr imponerse en el colegio electoral.

"Dependiendo de los resultados, ¡fortaleceremos nuestros procedimientos de votación!", añadió el magnate.

Antes de su victoria, había denunciado en múltiples ocasiones que las elecciones estaban arregladas en favor de Clinton por el voto masivo de millones de inmigrantes indocumentados, además del sufragio de millones de muertos y de personas que ejercían su derecho en dos estados o más.

Miembros del Partido Republicano, como el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, se mostraron muy críticos con la teoría de del actual presidente.