Inflación del 23% y dólar a $ 19, las perspectivas de los CEOs para este año

La mayoría de los empresarios a cargo de los destinos de filiales locales de multinacionales y de empresas argentinas espera un mejor escenario tanto para sus negocios como para la economía del país durante este año, en comparación con el escenario que dejó el 2016. De todos modos, también advierten sobre factores negativos que incidirán en el devenir de sus actividades durante los próximos 12 meses.

En el caso del escenario positivo para este año, la gran mayoría cree que sus ventas y su facturación aumentarán; que el escenario económico mejorará; que también lograrán una mejor rentabilidad y que incrementarán sus inversiones, en especial en activos fijos.

Tanto estos datos, como los que marcan las preocupaciones surgen de una encuesta realizada por la organización Vistage que refleja la respuesta de 173 empresarios, CEOs, gerentes generales y dueños de empresas con operaciones en el mercado argentino.

En ese contexto, el 43% de los consultados por Vistage, por ejemplo, espera contratar nuevos empleados este año, mientras que el 25% estima que lo hará durante el segundo semestre. En tanto, otro 47% asegura que mantendrá su staff de personal sin cambios.

En el sondeo, elaborado para reflejar el índice de confianza empresaria, el 76% de los consultados espera mejorar sus ventas y otro 81% ve un horizonte económico mucho más estable. En este sentido, el 81% espera mejoras en el escenario macro para este año; un 84% que su facturación se incremente y un 75% que sus ventas en unidades también crezcan.

En cuanto a los niveles de rentabilidad, el 45% estima que subirán este año y un 39% que se mantendrá igual. Por su parte, un 63% de los consultados por Vistage admite que habrá subas de precios.

En lo que respecta a las proyecciones, de la encuesta de Vistage surge que la inflación estimada por los hombres de negocios rondará el 23% durante este año, mientras que el dólar se ubicará en un valor estimado de $ 19 al cierre de 2017. En este marco, los problemas que deberán afrontar durante los próximos 11 meses son variados. En ranking lo encabezan los mayores costos con el 29% de las respuestas.

Es que lo ejecutivos ya dan por descontados los impactos que tendrán en sus cuentas las subas de energía, materias primas y salarios. El segundo lugar, con el 26%, lo ocupa la incertidumbre económica. Es decir, preocupaciones por la política local o internacional y por la evolución de las finanzas públicas. El tercer puesto es para temas financieros como créditos, flujo de caja, rentabilidad, con el 18%. Le siguen las preocupaciones por encontrar, contratar, retener y capacitar recursos humanos con el 14%. En tanto, el crecimiento demasiado lento o demasiado rápido obtuvo el 7% de las respuestas. En cuanto a los temas laborales y las relaciones con los sindicatos durante las paritarias es otro de los problemas a enfrentar. En este sentido, el 30% de los empresarios estima que las presiones sindicales son "manejables", mientras que otro 28% aseguró no tener presiones por el momento.

Otro tema que surgió de la encuesta vinculado a los factores de riesgo es la apertura de las importaciones. En el caso de los que están afectados, un 21% de los que respondieron la encuesta admitió que lo está en términos manejables, mientras que otro 9% lo hace en medida preocupante. Entre quienes no están afectados, el 32% dijo que no es un tema relevante para su empresa y otro 38% que no aplica a sus negocios.