El Gobierno reconoció que el nuevo régimen no garantiza que bajen los precios

El secretario de Comercio, Miguel Braun, admitió que la nueva medida que oficializó hoy el Gobierno, que obliga a los comercios a "transparentar" los precios, “no garantiza que bajen los precios”.

“El Gobierno no controla los precios, con esta medida se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios”. Pero reconoció que “si esto no pasa, porque los comercios de cartelizan, los precios no van a bajar”.

Esta mañana, en diálogo con radio la Red, Braun explicó que a lo que apunta la medida es a blanquear el costo financiero, a que "los comercios y los bancos digan la verdad y que después el consumidor decida que hacer”. “Porque ningún banco ni ninguna tarjeta te regala la plata”, apuntó el funcionario.

El Gobierno nacional oficializó hoy, a través de la publicación en el Boletín Oficial de Resolución 51 E/2017, la decisión de la Secretaría de Comercio que obliga a los locales, a partir del 1 de febrero, a diferenciar el precio al contado de los productos de su costo de financiamiento, por ejemplo con tarjetas.

Más información: fin de las cuotas sin interés

"Cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y el costo financiero total", señala el artículo 2 de la norma, que sustituye parte de una Resolución de la ex Secretaría de la Competencia dictada en junio de 2002, bajo la presidencia provisional de Eduardo Duhalde.