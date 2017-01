YPF: venció la conciliación obligatoria y hay incertidumbre en los trabajadores por despidos

Pese a que ayer venció la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo por los despidos de más de 1500 empleados de YPF, aún continúa la incertidumbre sobre la fecha en que se suscribirá el acuerdo para la adenda al convenio laboral de los petroleros.

La adición a la norma que regirá para los yacimientos no convencionales -con Vaca Muerta como estrella- la celebró Macri junto a los sindicalistas y las empresas el martes 10 en Casa Rosada, aunque a último momento se suspendió la firma y se postergó hasta fin de este mes.

Según pudo averiguar El Cronista, los sindicalistas Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo (secretarios generales de los petroleros privados y jerárquicos, respectivamente) junto a representantes de las empresas y funcionarios de la cartera de Trabajo, se reunieron a partir de las 16.30, en un cónclave que se extendería hasta la madrugada. Desde YPF, sin embargo, dijeron que no tenían información al respecto.

El diario La Mañana de Neuquén reveló que Pereyra se reunió el lunes con la gente de la compañía con mayoría estatal. Además, mientras duraban sus vacaciones, el senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) habría estado activo para evitar un fracaso respecto al acuerdo anunciado hace dos semanas.

En pos de acelerar las tratativas, el gobierno nacional pagaría un subsidio a 822 despedidos de hasta $ 20 mil (según su antigüedad) durante seis meses. Si los sindicalistas logran la reincorporación de los cesanteados, las empresas pondrían sobre la mesa un plan de retiros voluntarios.

Las modificaciones al convenio laboral para los petroleros en yacimientos no convencionales, que implican la eliminación de las horas taxi, reducción de equipos y continuidad de las operaciones aún con fuertes vientos, están atadas a que las empresas garanticen las inversiones, que estimaron en u$s 5000 millones para este año en Vaca Muerta.