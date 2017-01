La marca de computadoras Banghó dejó de fabricar y despidió a 200 empleados

Más de 200 empleados de la fábrica que PC Arts Argentina, dueña de la marca Banghó, tiene en Florida, Vicente López, recibieron telegramas de despido, ante su inminente cierre, por la quita del arancel de 35% a las computadoras importadas. La empresa no cerró las puertas pero hace 15 días que dejó de producir y, como otras firmas del sector denuncia que con arancel cero no puede competir con productos de China, con bajos impuestos, subsidios y mano de obra barata.

Ante los despidos, los trabajadores, junto a la UOM, tomaron la planta, a la espera de la reincorporación y, además, denuncian que la empresa sólo pagará 50% de las indemnizaciones. Según Banghó, los despidos suman 205; de acuerdo a la UOM, se trata de 183 empleados bajo su convenio, otros 40 del Sindicato de Empleados de Comercio y 20 más fuera de convenio, es decir, 243 trabajadores.

"La empresa mandó los telegramas de despido, bajo el artículo 247, para pagar el 50% de las indemnizaciones, al sostener que por la quita del arancel la planta pasa a ser improductiva y no tiene modo de pagar el 100%. Nosotros nos reunimos mañana (por hoy) con el ministro de Trabajo (Jorge Triaca). Pedimos que paguen indemnizaciones al 100%, pero primero reclamamos la reincorporación, aunque somos concientes de que con la medida del Gobierno no se puede competir con China", explicó a este diario Emiliano Gallo, secretario de Prensa de la UOM. La mayoría de los empleados promedia 25 años y son, en su mayoría, técnicos. "El Gobierno dice que va a dar cursos de capacitación para reubicarlos en otro lado, pero ¿dónde? Si no hay trabajo. Y para que una empresa se adapte a fabricar otro producto necesita tiempo", agregó Gallo.

El dueño de PC Arts Argentina, Carlos Suaya, admitió a El Cronista que despidió a 205 personas. "Este es el primer paso, ojalá el Gobierno aclare en los próximos días si tendrá algún gradualismo en la baja del arancel o si irá directo a cero. Todavía no está agendada la reunión con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, que recién volvió de Davos. Vamos a hacer un enorme esfuerzo para subir la productividad si bajan el arancel a 16%, como el del Mercosur, y reducen a 0% para componentes. Así pensamos que podemos seguir produciendo", aseguró Suaya.

"Es imposible competir con China en electrónica. Tenemos muchos impuestos y allá ninguno, además de un reintegro del 14%. Los autos cuestan el doble acá que en el mundo, ¿por qué no les fijan arancel 0%? Se van todas las empresas y no queda un sólo empleado en el sector", comparó. Sobre los despidos, dijo que "es una situación muy delicada y angustiante, la gente trabaja con nosotros hace tiempo, es capacitada, tiene su familia. Cortarle el trabajo le hace mucho daño, el Gobierno debería buscar alternativas. Desde febrero pasado conversamos y todo sigue igual", dijo Suaya.

En caso de que el Gobierno cambie a una posición alternativa, Suaya aseguró que es su "responsabilidad y obligación volver a tomar al personal".