Quejas por la temporada en Mar del Plata

Mar del Plata atraviesa una "temporada mala" con menos turistas y con consumo inferior al de años anteriores por la pérdida de poder adquisitivo de los veraneantes. Así lo evaluó ayer Mercedes Morro, secretaria General de la seccional local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, al analizar el comportamiento turístico durante lo que va de enero. En declaraciones radiales., la dirigente gremial aseguró que "no hay demasiada gente" al evaluar los primeros 23 días de este mes en los que los precios aumentaron entre 25% y 30% respecto del año pasado.

"La falta de consumo responde a que la gente ha perdido el poder adquisitivo ya que aquel que puede venir, lo hace sólo para pasear pero se cuida mucho y hace nada más que los gastos imprescindibles", añadió Morro al hacer declaraciones radiales.

En tanto, según un cable de la agencia NA, la sindicalista de un sector que depende mayoritariamente del turismo en Mar del Plata describió que "se ve gente deambular de un lado a otro pero los locales siguen vacíos y el consumo es mínimo. Realmente la temporada es muy mala".

Morro también explicó que el empresariado había pactado con el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (Emtur) para no llevar los precios más allá del 25% al 30% de suba y sostuvo que se han comportado bien, "no como en otras temporadas cuando se habían equivocado al aumentar los precios en forma terrible".