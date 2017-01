Reconocimiento

Made in China

Sobrecostos

Consejo Federal

Escollera

El primero

El área encargada de la recepción y salida de toda la documentación administrativa del Ministerio de Transporte, recibió certificación internacional bajo las Norma ISO 9001-2008, en reconocimiento a la calidad de sus procesos. Esto se logró gracias al desarrollo en tiempo record de un sistema de gestión de calidad en el tratamiento de la documentación administrativa. En 4 meses, se logró implementar un sistema que incluye un mapa de procedimientos y auditorías, tanto interna como externa, y que requirió la capacitación de todo el personal del área.La certificación fue otorgada por la Organización Internacional de Estandarización IRAM, con base en Suiza, y por IQNET, el más grande proveedor mundial de certificaciones en sistemas de gestión. Es una muestra del cumplimiento de normas de calidad pero también un instrumento eficaz para la defensa del consumidor, que en este caso y al tratarse de un organismo público, no es nada más y nada menos que la defensa de los ciudadanos, los organismos de la sociedad civil y del resto de la administración pública que interactúan día a día con el Ministerio.La Mesa de Entrada funciona de lunes a viernes de 8 a 20 hs y en el último año tramitó alrededor de 11.400 expedientes.La compañía aeronáutica europea Airbus lanzará los primeros A330 fabricados en sus instalaciones de China a partir de septiembre de 2017, según informa un representante de la compañía en declaraciones publicadas por la agencia oficial Xinhua.De hecho, el centro ubicado en Tianjin (China), primero de acabado y distribución de aparatos completos de Airbus fuera de Europa, producirá tres aviones A330 en 2017, según explica un directivo de la planta llamado Zhuo Yu. Además, Yu ha explicado que la instalación tendrá capacidad para producir un avión cada mes cuando esté completamente operativa.El modelo A330 tiene capacidad para entre 250 y 450 pasajeros. Asimismo, los aviones fabricados en Tianjin serán destinados principalmente al mercado chino y a otros de la región. Airbus abrió también en Tianjin su primera planta en 2008, donde ha fabricado ya unos 300 aparatos del modelo más pequeño A220.En realidad, la firma europea mantiene una creciente cooperación con China ya que es uno de los mayores mercados del mundo en comparación con la competencia de la estadounidense Boeing y los pasos que la industria local está dando para producir a gran escala sus propios aviones de pasajeros.El consorcio de empresas encargado de la construcción de las obras del tercer juego de esclusas, formado por la española Sacyr, la italiana Impregilo y la belga Jan de Nul, entregó la infraestructura del nuevo canal de Panamá el pasado 26 de junio, pero las reclamaciones por sobrecostos no dejan de crecer.El consorcio se ha reservado el derecho de interponer reclamaciones por un importe total de u$s 5.673,57 millones, según figura en las cuentas anuales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), firmadas el pasado 15 de diciembre. De prosperar las reclamaciones, la desviación presupuestaria de las obras de ampliación del canal podría duplicar el precio de licitación.Fuentes de la constructora Sacyr explicaron que esa es la cantidad máxima que el consorcio podría demandar, aunque advierten que todavía no han decidido cuánto exigirán finalmente.La ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Elida Vigo propuso que se realizara en la Provincia de Misiones el próximo encuentro del Consejo Federal de Comercio Exterior.Fue durante una reunión en la que se escuchó la inquietud manifestada por las provincias que están representadas en el Consejo Federal de Comercio Exterior a fin de tratar diferentes problemáticas relacionadas con el sector. Para ello se acordó que la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AACI) funcione como articuladora para coordinar con todas las provincias participantes la realización del mencionado encuentro.La propuesta surgió en el marco del evento organizado por el Ministerio de Producción de la Nación que estuvo dirigido a los integrantes del Consejo Federal de Comercio Exterior, a fin de presentar a los ministros y secretarios de Producción y Comercio de las provincias las principales herramientas que dispone, para el desarrollo regional, el impulso a las Pymes y la inserción del país al mundo.Con el objetivo de lograr un reordenamiento del tránsito vehicular y brindar mayor seguridad a la circulación de los peatones en el acceso público a la playa, el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén lleva adelante un plan de obras en la Escollera de Necochea para el desarrollo de un circuito peatonal y el reacondicionamiento del ascenso de vehículos 4x4.El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Arturo Rojas, explicó que "es un acceso público a la playa en un sector cada vez más visitado por los vecinos y los turistas, y por eso desde el Puerto buscamos aumentar los estándares de seguridad y brindar infraestructura para lograr un flujo vehicular y peatonal ágil, donde cada uno sepa por donde transitar".Los trabajos que se han llevado a cabo comprenden la delimitación y pintado de las sendas peatonales sobre la calle; la colocación de una baranda de madera extensa sobre la mano de la playa; el aporte de señalética informando el recorrido y estableciendo de manera gráfica que el sector está exclusivamente destinado al ascenso vehicular; y también la incorporación de mobiliario urbano con un mayor número de bancos para el descanso de los visitantes y cestos de residuos.El próximo mes, un nuevo avión de United Airlines despegará con un nuevo nombre: "New Spirit of United". Este avión especial es también el primer Boeing 777-300ER de la compañía que ofrece el acceso a todo el pasillo de United Polaris. Representa un compromiso con el futuro y el comienzo de un nuevo capítulo emocionante para la compañía, ya que construye la mejor aerolínea del mundo.El "New Spirit of United " es ejemplificado por el progreso significativo que la compañía hizo en la confiabilidad operacional el año pasado - logrando su mejor desempeño a tiempo completo en la historia de la compañía, la experiencia elevada del cliente y la terminación de nuevos acuerdos con todos los sindicatos domésticos de trabajo en 2016. Como United Airlines continúa construyendo en este momento, este nuevo avión sirve como un símbolo del trabajo duro, la profesionalidad y la dedicación de todo el equipo de United a sus clientes.El avión comenzará el servicio regular en febrero de 2017. Este es el primero de los 14 aviones 777-300ER que United espera poner en servicio durante este año.