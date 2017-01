Trump cumplió su promesa: retiró a EE.UU. del Acuerdo Transpacífico

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva (equivalente a un decreto de necesidad y urgencia) para retirar al país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP), del que forman parte otras once naciones.



"Hemos estado hablando sobre esto durante mucho tiempo", dijo Trump tras firmar la orden ante la presencia del vicepresidente, Mike Pence; su jefe de gabinete, Reince Priebus, y dos de sus asesores más cercanos, Steve Bannon y su yerno Jared Kushner.



La retirada del país del TTP es "una gran cosa para los trabajadores estadounidenses", enfatizó Trump.



Poco después de ganar las elecciones del pasado 8 de noviembre, Trump anticipó en un vídeo que una de sus primeras acciones tras ser investido presidente el 20 de enero sería emitir una "notificación de intención" para retirar al país del TTP, acuerdo del que dijo que "es un desastre potencial" para EE.UU.



El TTP fue negociado por el gobierno del expresidente Barack Obama, que hizo de ese acuerdo una de sus prioridades en materia comercial y dentro de su estrategia para profundizar los lazos con la región de Asia-Pacífico.



Tras el acto celebrado en el despacho oval, el influyente senador republicano y excandidato presidencial John McCain emitió un comunicado en el que denuncia que la decisión de salir del TTP es "un error grave" con "consecuencias duraderas para la economía estadounidense" y la "posición estratégica" del país en Asia-Pacífico.



El TTP, cuya negociación llevó más de seis años y se cerró a fines de 2015, está en proceso de ratificación en los Parlamentos de los países firmantes para su entrada en vigor. A fines de 2016, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, ferviente defensor del tratado, admitió que sin Estados Unidos el TTP "no tendría sentido". Lo que no está claro es si Trump tratará de forjar acuerdos de comercio individuales con las otras 11 naciones.



Algunos medios habían anticipado que Trump también iba a firmar otro decreto para iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, según sus siglas en inglés), firmado con Canadá y México hace 20 años, algo que finalmente no se produjo.



No obstante, en un acto en la Casa Blanca este domingo, el presidente confirmó su intención de iniciar en breve la renegociación de este acuerdo con el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, al que recibirá el 31 de enero, y con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con quien también prevé reunirse pronto.



El mandatario mexicano admitió que se acercará más a la Argentina y Brasil, además de fortalecer el diálogo con Europa, según declaraciones que recogió el diario El Economista. Peña Nieto apuntó que en caso de una renegociación del TLCAN, procurará que no se establezcan aranceles ni cuotas entre los tres países que lo conforman. También precisó que buscará acuerdos bilaterales con los firmantes originales del TTP.



Además de la orden sobre el Transpacífico, Trump firmó otra que prohíbe el uso de fondos gubernamentales para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero y una tercera para congelar las contrataciones del gobierno federal, excepto las de las Fuerzas Armadas.



Por su parte, el primer ministro de Nueva Zelanda, Bill English, dijo que confía en acordar un "plan B" del TTP, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, prometiera retirar a su país del pacto.



English recalcó que los países que suscribieron el acuerdo han comenzado a discutir la posibilidad de que se implemente de alguna manera sin Estados Unidos y se mostró confiado en recuperar el acuerdo con la ayuda de Japón.