El juez Casanello investigará el polémico audio entre CFK y Parrilli

El audio de una conversación telefónica entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la AFI Oscar Parrilli fue difundido ayer en los medios y, posteriormente, fue confirmado en un expediente que encabezará el juez Sebastián Casanello, en el que se investigará si la ex jefa de Estado incurrió en los presuntos delitos de abuso de autoridad y falsa denuncia al referirse al "armado" de causas contra el ex espía Horacio Antonio Stiuso.



La charla telefónica que mantuvieron el 11 de julio de 2016 Cristina y Parrilli fue grabada con autorización del juez federal Ariel Lijo en el marco de otra causa y forma parte de la denuncia que realizó la semana pasada el fiscal federal Guillermo Marijuan contra la ex mandataria. La grabación, difundida por el programa "Majul 910", en radio La Red, se registró el mismo día en que el diario La Nación publicó una entrevista en la que el Stiuso sostuvo que "los Kirchner tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos", y en la misma, los ex funcionarios dialogan sobre los dichos del ex espía, sobre quien Cristina pidió a Parrilli "investigue todas las causas que le armamos". Luego se corrige y detalla: "No que le armamos, que le denunciamos".



Tras el sorteo realizado por la Cámara Federal, la denuncia recaló en poder del juez Casanello, quien interviene junto al fiscal Franco Picardi. La escucha se inició a partir de que fuera intervenido el teléfono celular del ex director de la AFI Oscar Parrilli, en el marco de una investigación en su contra por su presunta inacción en la detención de Ibar Pérez Corradi, principal acusado por el triple crimen de General Rodríguez, en 2008.



Por la tarde, Parrilli advirtió que la divulgación de sus conversaciones telefónicas con Cristina Kirchner es "ilegal" y acusó directamente al presidente Mauricio Macri de dar "expresas directivas" para que se realice "espionaje político" sobre la ex mandataria y otros referentes de la oposición, por lo que recurrirá a la Justicia. En un comunicado, Parrilli sostuvo que "este escandaloso espionaje político sobre la ex presidenta, está siendo realizado por expresas directivas de Macri".



Posteriormente, Cristina respaldó los dichos de Parrilli y dijo que "la divulgación y la entrega a medios periodísticos de manera ilegal de conversaciones son responsabilidad exclusiva de Ricardo Lorenzetti, Gustavo Arribas, Ariel Lijo y Guillermo Marijuan, a quienes hago responsable penalmente y contra quienes accionaré judicialmente", sobre quienes deben controlar las escuchas.



Desde la dirección de escuchas, a cargo de la Corte, sostuvieron anoche que "no ha habido entrega, filtración o divulgación de material alguno fuera de los reglamentos de actuación y protocolos de cadena de custodia establecidos para garantizar el resguardo de la información".