El Gobierno impulsa reforma para suprimir la feria judicial

El ministro de Justicia, Germán Garavano admitió que el Gobierno impulsará una reforma para suprimir la feria judicial, pero reconoció que para poder avanzar necesitará acordar con gremios judiciales. Hasta ahora ese período incluye los 31 días de enero más otros 15 en el invierno. "Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover, generando un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días", admitió Garavano.

La idea que el Gobierno pretende llevar adelante, tendrá apoyos pero también rechazos. Se trata de un proyecto para eliminar la feria judicial, el receso durante el cual los tribunales mantienen turnos únicamente para atender urgencias.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo no puede avanzar con una decisión de este tenor. El asunto queda en manos de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal. De esto el Gobierno esta al tanto, por lo que antes de darle mayor impulso al tema, quiere lograr consenso con los gremios. "Eliminar la feria es complicado porque se trata de un derecho adquirido", advirtió el titular del Colegio Público de Abogados porteño, Jorge Rizzo.