Gastón Fossati, titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), dijo que adhiere a la iniciativa de reforma impositiva integral de la Nación, que también cuestiona impuestos provinciales como Ingresos Brutos, pero con "gradualismo" para no desfinanciar a los estados que ya tienen déficit.



El siguiente es un resumen de una charla que mantuvo con El Cronista:



–¿Cuáles son los planes para 2017?

–Vamos a trabajar en diseñar un índice de evasión de la provincia de Buenos Aires, comparando las distintas actividades económicas con la base declarada de Ingresos Brutos. A partir de esa comparación, vamos a detectar si hay diferencias entre nivel de actividad y nivel de declaración de Ingresos Brutos y lo publicaremos.



–¿En qué fecha aproximada está previsto que se publique el índice?

–Estimamos mayo o junio.



–¿Para qué servirá?

Organizaremos fiscalizaciones electrónicas o presencia de inspectores en el domicilio del contribuyente. Parte de la alta presión impositiva que tiene la provincia de Buenos Aires es porque la base tributaria está acotada. Vamos a ampliar esa base para empezar a bajar la presión tributaria de a poco.



–¿Cómo se podría empezar a bajar la presión tributaria?

–Uno de los objetivos es la discusión de la reforma política impositiva que está impulsando la Nación.



–¿En Ingresos Brutos podría darse una reforma?

–Ingresos Brutos es uno de los impuestos que está en la mesa. Pero más allá de hablar de un impuesto en particular, hay que hablar de una reforma política tributaria integral, donde veamos que nivel de presión fiscal hay a nivel nacional, provincial y municipal. También hay que discutir la coparticipación federal. Pero todo esto debe tener en cuenta que los estados nacional, provincial y municipales en muchos casos tienen déficit y a fin de mes hay que pagar las cuentas. Para eso se necesitan recursos, y alegremente liberar recursos, sin tener en cuenta las necesidades sería irresponsables. Por eso compartimos la reforma integral en un marco de gradualismo y de racionalidad de las cuentas públicas.



–¿La ayuda que recibió a fin de año la provincia de Buenos Aires suple el Fondo del Conurbano?

–No. Esos $ 25.000 millones fueron un paliativo, porque si se actualizara el Fondo del Conurbano, hoy serían $ 45.000 millones por año. Pero como dicen muchos funcionarios, la provincia aporta $ 2 a la recaudación nacional y recibe $ 1 de coparticipación.



–¿No es este reclamo y la relativa ventaja de muchas provincias chicas lo que traba que los gobernadores se sienten a discutir una nueva ley de coparticipación?

–Puede ser. No es un camino fácil, pero si todos los que tenemos esta responsabilidad asumimos la discusión a nivel nacional, provincial y municipal, nos va a permitir destrabar muchas otras cosas como la competitividad, el empleo, las condiciones para que vuelva la inversión a cada nivel de Estado.



–¿Ingresos Brutos no es impuesto que desalienta la inversión?

Al ser un impuesto que grava todas las etapas de la cadena productiva, es distorsivo, pero más allá de un impuesto en particular, hay que ver la carga tributaria en todos los niveles. Puede ser que Ingresos Brutos atente contra la inversión, pero hay otros factores que también lo hacen: la falta de competitividad, la falta de seguridad jurídica.



–¿Por qué la provincia de Buenos Aires no adhirió a la moratoria nacional que acompañó al blanqueo?

–Hemos erradicado las moratorias por las cuales un contribuyente que pagaba sus impuestos en fecha tenía el mismo costo que uno que lo hacía dos años después, gracias a las quitas que se otorgaban. En cambio, diseñamos un plan de pagos permanente sin quitas.



–¿Cuál es el balance del blanqueo para la provincia?

–El 40% de los bienes que se blanquean deberían ser recursos de Buenos Aires y esperamos que se vuelquen a la actividad económica.



–¿La gobernadora Vidal es exigente?

Sí. Permanente nos incentiva a cumplir los objetivos y nos comprometamos con la tarea,