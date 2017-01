El 15 de febrero se abre la venta del Patagonia: en la City ven a Macro favorito

"Son el Macro o Galicia, no sale de ahí. Pero Macro quedó afuera en Citi y están para meterse con todo", asegura el dueño de una de las entidades financieras con peso en la City porteña.



Se refiere a la venta del Patagonia, donde el Banco do Brasil contrató a JPMorgan Chase & Co, que ya puso fecha: el 15 de febrero arranca el proceso de non binding, por el cual recibe las ofertas no vinculantes.



"Macro es el único que tiene hoy todo el cash para comprarlo. El Patagonia vale u$s 1200 millones", advierte el número uno de un banco de capital nacional.



Macro tiene u$s 265 millones en efectivo y otros u$s 1000 millones en disponibles. Al año generan al menos u$s 320 millones, por lo que en cuatro años devuelven lo que invierta con préstamos sindicados con bancos del exterior.



"Está mucho mejor posicionado que otros bancos para esta operación y es muy probable que ocurra", revela otra fuente del sistema financiero.



Lo que más le podría aportar Patagonia a Macro es en el mercado de documentos a sola firma (en comercio exterior vinculadas a proveedores de empresas de exportación e importación), donde tiene el 20% de la cartera total de activos, segmento donde Macro no es de los más fuertes, ya que su especialización son los préstamos personales.



"Macro tiene capacidad para usar dinero propio y de terceros para comprar Patagonia y especializarse en rubros de documentos comerciales. Sería una excelente compra para Macro. Además, si Patagonia se prepara para salir al exterior, Macro podría hacer un negocio doble", comentan los conocedores del sector, en estricto off the record.



Al principio, se hablaba del Itaú, pero hoy sólo se lo menciona asociado con algún otro player nacional. El tema es que Patagonia es agente financiero de la provincia de Río Negro, y el sector público exige un manejo especial. Es difícil que un extranjero lo maneje, al menos hasta ahora nunca se dio. Macro, en cambio, conoce del negocio al ser agente financiero en Salta, Misiones, Jujuy y Tucumán. Saben que las cuentas sueldo del sector público requieren una atención especial, y ellos ya tienen el expertise, mientras para un extranjero sería innovar en este terreno, excepto que no sean más agentes financieros.



Si se ve el ranking por depósitos con la compra Macro pasaría al primer lugar entre los privados, con $ 134.568,5 millones, por encima del Santander, que tiene $ 127.027 millones, sin contar los $ 34.810,9 millones del Citi, del que acaba de comprar la cartera minorista, por lo que habría que sumarle ese monto. Por lo tanto, Macro más Patagonia quedarían en el segundo puesto del escalafón, superando al Galicia, que tiene $ 116.747,3 millones y al Francés, que ostenta $ 91.925,6 millones.



En el mercado observan a Galicia como el segundo candidato para quedarse con el Patagonia, mientras al BBVA Francés lo ubican en el tercer lugar.



La venta está relacionada con la necesidad de cash que tienen los accionistas por la crisis en Brasil. Además, porque Jorge Stuart Milne quiere ejercer su opción de venta del 18,6% que le quedaba, que los brasileños se comprometieron a comprarle, pero ahora no tienen la liquidez para hacerlo.



Banco do Brasil actualmente tiene 59% de las acciones. Su negocio core está en Brasil, por lo que hoy tienen urgencia de recomponer su estructura de capital ahí. Los activos del Patagonia son cash, que además le servirán para pagarle al accionista minoritario. El tema es que el Banco Central de Brasil cada vez los aprieta más para que se capitalicen, por lo que en el foco estratégico la Argentina pasó a un segundo plano.



En rigor, en el último año, debido a los problemas económicos en Brasil, estratégicamente el Patagonia dejó de tener agresividad. Por lo pronto, deben renovar el acuerdo de ser el agente financiero de la provincia de Río Negro, que tiene el 3% del banco.



En el ambiente financiero apuestan a que estarán muy activos bancos nacionales en procesos de M&A, ya que el sistema financiero tiende a concentrarse.