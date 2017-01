Córdoba relicita parte de sus gasoductos por la falta del financiamiento chino

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti inauguró ayer un nuevo gasoducto para la provincia mientras se prepara para una nueva licitación del gasoducto troncal, la obra de infraestructura más importante que encara su adminsitración y que desde que se hizo el llamado no para de tener inconvenientes.



El próximo 6 de febrero la gobernación abrirá la licitación para los primeros de los sistemas Norte, Sur, Este y Centro II de los gasoductos troncales en el interior. Estas obras había sido adjudicadas a dos UTE conformado por las empresas Electroingenieria junto a China Petroleum Pipeline Boreau (CPP); Iecsa y China Communications Construction Company Ltd. (CCC) y la brasileña Odebrecht.



Según explicaron a El Cronista el motivo de la relicitación es que las empresas tenían financiamiento de bancos chinos que "nunca llegó".



Para poder realizar este nuevo llamado, la provincia tuvo que acordar con las UTE que habían ganado, las cuales volverán a competir. El problema que esto puede generar es que, si no son los beneficiados porque los que perdieron en el llamado anterior hoy cuentan con mayor información, podría generarse un conflicto legal y, nuevamente, la paralización de las obras. La explicación que dan en el entorno del gobernador es que esa situación no sucederá porque los acuerdos nunca se firmaron por la falta de financiamiento.



La obra tiene un presupuesto de $ 1900 millones y, ante la falta de fondos del gigante asiático, la provincia decidió recurrir al endeudamiento y saldrá a colocar u$s 110 millones, con respaldo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).



Desde la gobernación explicaron que que abordar las obras en una primera etapa con recursos propios "se restringe en 20% los contratos ejecutados con la República Popular China para financiamiento.



No obstante, la segunda etapa de estos cuatro sistemas sí se encararía con el financiamiento chino".



Según había confirmado el gobernador cordobés, la primera etapa de las obras se podrían iniciar antes de que termine el primer semestre.



El Programa Integral de Gasoductos Troncales de Córdoba comprende 10 anillos, permitiendo igualar los plazos de comienzo y de finalización de obra. "Todos estos tramos que estamos indicando tienen plazo de ejecución de entre 8 y 10 meses, por lo cual estarían todos terminados para el inicio del año que viene, casi en paralelo con lo que ocurriría con los otros seis anillos", explicó el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.



El primer gran conflicto que tuvo la obra del gasoducto fue la apertura de una investigación por dumping.



Con las obras adjudicadas y la promesa de financiamiento chino, el Gobierno nacional abrió una investigación por presunto dumping en las importaciones de China de tubos sin costura, que en la Argentina básicamente los fabrica Techint.



La investigación de la Secretaría de Comercio surgió por un pedido presentado por las empresas Siderca, SIAT y Tubhier.



Los tres fabricantes locales (Siderca y SIAT, de Techint y Tubhier del empresario Alberto Buhar), se quejaron porque Córdoba aceptó por precio una oferta de tubos fabricados en China para el gasoducto.