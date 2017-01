Limones en números: cuánto perdería Argentina por culpa de Trump

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, sus siglas en inglés) decidió hoy suspender por 60 días la importación de limones argentinos, una medida por la que, de acuerdo a la consultora ABECEB, la Argentina perdería u$s 20 millones en concepto de exportaciones de la fruta este año.

El reingreso de los limones argentinos al mercado norteamericano se había terminado de definir en diciembre último, siempre que cuenten con certificado fitosanitario, causa por la que tenía vedado el ingreso desde 2001.

De acuerdo a los datos difundidos por la consultora, en los primeros 11 meses de 2016 se exportaron u$s 57 millones por jugo de limón a Estados Unidos.

La cifra representa un 12,6% del total de u$s 455 millones que Argentina vendió a nivel externo (por jugo y limones) en el mismo periodo, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, informó hoy ABECEB.

La recuperación del mercado estadounidense que se había logrado a fines de 2016, y que ahora quedó en suspenso por 60 días, podría aportar u$s 20 millones adicionales a la venta externa de esta producción, según estimaciones del sector.

Los otros principales destinos de estos cítricos son los Países Bajos con u$s 91 millones y una participación del 20%, España con u$s 65 millones y el 14,4%; Italia con u$s 43 millones y el 9,4%; Rusia con u$s 38 millones y el 8,3% y un total de u$s 160 millones, que equivale a 35,4% del total y que se distribuye en otros países.

La exportación de la industria limonera viene creciendo desde 2009 cuando sumó u$s 258 millones, en 2015 alcanzó los u$s 381 millones y en los primeros once meses de 2016 ya había sumado u$s 455 millones.