Sube el Merval, pero se derrumban las acciones de una productora de limones

Los papeles de la frutícola San Miguel amplían su caída a media sesión en Merval, tras conocerse la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de suspender las importaciones de limones argentinos a su país.

Las acciones de San Miguel caen 7,57 por ciento, hasta los $ 98,90 cada una.

Pese a la caída de San Miguel, el Merval acentúa su avance a media sesión al ganar 0,84 por ciento, hasta situarse en las 19.199,51 unidades, animado por firmas vinculadas a los sectores

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las alzas más importantes las experimentan Petrobras Argentina (3,90%), Pampa Energía (3,79%), y Aluar (3%).

El total negociado en acciones asciende a 153.561.465 pesos, con un balance de 153.881.422 pesos, con un balance de 35 papeles en alza, 28 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

“Como nos tiene acostumbrados el Merval, en enero no tiene Feria y se mantiene activo logrando máximos históricos, a pesar de la incertidumbre que genera las medidas que puede a llegar a tomar la nueva administración en EEUU. Entre ellas, habrá que estar atento a la cotización de San Miguel”, explicó Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers, en diálogo con Cronista.com

“Por otro lado tenemos un mercado de deuda muy movido para esta semana, colocación nuevamente de Letes y bonos en pesos, bonos corporativos en búsqueda de fondos frescos, y salen a cotizar en el mercado secundario los nuevos bonos”, añadió Marra

Entre los bonos, el Bonar X baja 0,06%, el AY24 sube 0,11%, el Descuento en dólares asciende 0,08%, el Descuento en pesos retrocede 0,68%, el Par en dólares crece 0,60%, el Par en pesos se contrae 0,08%, el PR13 se valoriza 0,24%, y el PR15 gana 0,30%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) trepa 2,53% ($ 142), y el TVPY (regido por la lay extranjera, canje 2005) salta 2,84% ($ 145).

¿Qué pasa con los ADRs?

Las acciones de firmas argentinas que operan en Wall Street operan con signo mixto a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Pampa Energía crecen 2,79%, hasta los u$s 44,96 y lideran las subas.

Las otras alzas más importantes las registran Petrobras Argentina (+2,56%, u$s 9,20), Ternium (+1,26%, u$s 23,39), y Macro (+1,40%, u$s 75,84).