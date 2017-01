ANSeS transfirió más de $ 12.000 millones en 2016 a 12 cajas provinciales

La ANSeS realizó el año pasado auditorías sobre 12 de las 13 cajas previsionales que quedaron en manos de las provincias después de que se privatizó el sistema jubilatorio, tal como lo previó la reglamentación de la ley de reparación histórica. Se buscó cubrir los déficits en proporción al grado de armonización que se haya logrado en cinco componentes: la edad jubilatoria, las alícuotas de aportes y contribuciones patronales, la cantidad de años de servicio con aportes efectivos, la determinación del haber inicial y la movilidad jubilatoria.



Como resultado, el organismo previsional les transfirió $12.099,37 millones en 2016 para financiar los rojos previsionales.



El dinero se terminó de transferir el último día del año.



El cierre de las transferencias fue caótico porque es el Ministerio de Hacienda quien firma las derivaciones con ANSeS, y la salida de Alfonso Prat-Gay de su función en Navidad demoró las autorizaciones.



ANSeS transfirió a la provincia de Buenos Aires $ 5832,9 millones, a Formosa $ 346,9 millones, a La Pampa $ 898,8 millones, a Neuquén $ 500 millones, a Córdoba $ 2000 millones, a Misiones $ 77 millones, a Entre Ríos $ 740 millones, a Chaco $ 320 millones, a Tierra del Fuego $ 160 millones, a Santa Cruz $ 250 millones, a Santa Fe $ 810 millones y a Corrientes $ 163,8 millones.



La provincia de Chubut es la única que no solicitó la auditoría de su régimen previsional el año pasado y, por lo tanto, no recibió ninguna transferencia. Pero eso puede cambiar este año, después de la reunión del director Ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso con el gobernador Mario Das Neves el viernes pasado.



Lo pagado en 2016 incluye, además, una asistencia financiera por el déficit de 2015 para aquellas provincias que firmaron convenios antes de que se apruebe la ley de reparación histórica, como $ 3300 millones para la provincia de Buenos Aires (el déficit es el de la Caja de Jubilaciones del Personal del Banco Provincia); $ 400 millones para La Pampa y $ 69 millones para Formosa. En tanto, Córdoba logró compensar deudas recíprocas.



"Nosotros, como gestión, comenzamos nuevamente a ayudar a las provincias con los déficits de sus cajas, que para muchas provincias es el mayor déficit que tienen", dijo Basavilbaso a El Cronista. "Se paga en función de los conceptos armonizados y se pide que en cuatro años armonicen los que faltan. Cuatro años es un período prudencial de tiempo, en el que cada una de las provincias va a tener que ajustar sus sistemas para que sea sustentable. Apostamos a un sistema público; para poder mantenerlo, necesitamos que sea sustentable", agregó.



Se trata de cajas previsionales a las que la nación debía financiar los déficit en función de adecuaciones regulatorias, pero el gobierno anterior no cumplió con este convenio, lo que dio lugar a reclamos y litigios por parte de las provincias, que finalmente se saldaron el año pasado.



El déficit de las cajas provinciales ascendió a $ 13.095,67 millones.





La ANSeS financia el rojo de cada caja provincial en función de los porcentajes armonizados con el sistema nacional.



Por cada uno de esos cinco componentes que no fue armonizado, el organismo resta 20% del déficit a financiar.



En función del déficit estimado de 2015, se proyectó la transferencia realizada en 2016.



Según informó el organismo, la provincia de Buenos Aires tiene armonizado un 20%; Formosa, 80%; La Pampa, 60%; Neuquén, 40%; Entre Ríos, 40%; Córdoba, 80%; Santa Fe, 40%; Chaco, 40%; Misiones, 60%; Corrientes, 40%; Tierra del Fuego, 40%, y Santa Cruz, 40%.



En varias provincias, los procesos de armonización generaron revuelo en las legislaturas locales (cada concepto se considera cumplido al momento que se encuentre vigente la ley provincial que lo armonice), sobre todo al tener que elevar la edad jubilatoria hasta equipararla con la nacional.



En varios casos las adecuaciones se darán gradualmente.