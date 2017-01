El gasto público pegó un salto en diciembre y creció más de 90%

El gasto primario creció arriba del 90% en diciembre, en términos interanuales, según surge de cálculos de cómo evolucionaron las cuentas públicas teniendo en cuenta que el déficit primario que se alcanzó en 2016 fue de 4,6% del PBI. Sin embargo, este porcentaje encierra los ingresos tributarios que se obtuvieron del blanqueo, sin los cuales el rojo fiscal durante el año pasado habría alcanzado casi los 6 puntos al poner en contraste con el PBI.



Entre octubre y diciembre se recaudó, por la penalidad que se cobró a quienes decidieron entrar al régimen de sinceramiento fiscal $ 106.700 millones, según había detallado la AFIP a principios de enero cuando dio a conocer los datos de ingresos tributarios. Este número implica que estos recursos equivalieron, aproximadamente, a un 1,3% del PBI. De esta manera, si no se consideraran, el 4,6% de déficit primario para 2016 (que fue confirmado por fuentes oficiales a este diario) el número treparía hasta el 5,9%.



Según estimó la consultora ACM, en diciembre el gasto primario habría crecido un 107% hasta llegar a 326.896 millones.



En ese sentido, asignó a los ingresos fiscales del blanqueo $ 100.000 millones, que se suman a los $ 156.932 millones de recursos tributarios ordinarios. Así, el déficit primario de diciembre habría sido de $ 69.964 millones.



Hasta noviembre se había acumulado un déficit de $ 300.036 millones, más el rojo de diciembre, se habría terminado en $ 370.000 millones, equivalentes al 4,6% del PBI.



Hay que recordar que la meta oficial de este año era llegar a un 4,8% del PBI. De todos modos, si no se contabilizaran los ingresos del blanqueo, el déficit habría trepado a un 5,9%.



"Para cumplir con el 4,8% previsto en la meta oficial para 2016 estaban pisando gasto que iba a ir para el año que viene. Luego con los ingresos extraordinarios que se obtuvieron lo que hizo la gente de Nicolás Dujovne es anticipar gasto, por lo tanto bajaron la deuda flotante a nivel mínimo", sostuvo en diálogo con este diario Javier Alvaredo, socio fundador de la consultora ACM. Agregó que además "aprovecharon para devengar erogaciones también: para la última semana adelantaron $ 8000 millones de obra pública que tenían parado".



"Habrá que ver específicamente a qué renglones se asignaron estos recursos, pero en caso de que se haya dado impulso a los gastos en infraestructura, dicha inyección de fondos podría mover el amperímetro en términos de cuál podría ser la dinámica de la inversión y el empleo a futuro", detalló ACM en un informe.



También Gabriel Caamaño Gómez, de Consultora Ledesma, identificó que "para que sea verdad lo de 4,6% de déficit, el gasto en diciembre tuvo que crecer a un ritmo superior al 90% anual". Y, sobre esto, vaticinó que algunas erogaciones de los meses anteriores que no se habían pagado, ahora sí se abonaron. "Es decir, liquidaron deuda flotante", definió.



En los meses anteriores, el "devengado" venía subiendo más fuerte que el "base caja". Señaló que, además, en diciembre de 2015 hubo deuda que se generó que no se computó, lo que dio un punto bajo de comparación.



De todos modos, resaltó que "con el nuevo PBI revisado por el Indec, el déficit de 2015 fue de 4% y, al contabilizar la deuda flotante, cerró en 5%. Así, está confirmado que en 2016 no hubo ajuste; el impacto es negativo".



El Gobierno dará a conocer en los próximos días (probablemente hoy) el detalle del resultado base caja de las cuentas fiscales del 2016.