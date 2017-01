Socialistas franceses van a ballotage para elegir candidato presidencial

El ex primer ministro Manuel Valls y el rebelde ex ministro de Educación, Benoît Hamon, disputarán el próximo domingo el ballotage para elegir el candidato presidencial para las elecciones del próximo 23 de abril, luego de una reñida elección que disputaron seis candidatos.

Hamon, de 49 años, fue quien logró el primer lugar y se impuso a Valls con 35,2% de los votos contra el 31,6%.

El ganador representa el ala "izquierdista" del partido.

Las encuestas, no obstante, dicen que sea quien sea el vencedor de estas primarias no pasaría la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Los sondeos predicen una pugna entre el ex primer ministro conservador François Fillon, la líder de extrema derecha Marine Le Pen y el ex ministro, Emmanuel Macron.

Arnaud Montebourg, férreo defensor del proteccionismo económico, que obtuvo el tercer puesto con 18,70%, llamó a sus electores a votar por Hamon.

Hamon pidió acabar con "la vieja política" y "cambiar el modelo de desarrollo" mediante la promoción de la ecología.