Fifagate: ¿habrá un efecto Trump?

La asunción de Donald John Trump (70) como 45´ presidente de los Estados Unidos ha generado el llamado ‘efecto Trump‘ por sus promesas electorales a favor de recuperar el ‘espíritu americano‘.



El día del juramento de Trump cesó en su cargo la Fiscal General Loretta Lynch (57), una gran impulsora de la investigación sobre sobornos, lavado de dinero, fraude y crimen organizado que ha conmovido al fútbol mundial.





El senador republicano por Alabama, Jefferson Sessions (70), es el nominado para sucederla en la Secretaría de Justicia.



En una reciente entrevista publicada en 20minutos.com, Lynch dijo: "Todo fue posible por el trabajo que hicimos, y por la cooperación de nuestros aliados internacionales. Y continúa, sigue en marcha, el primer juicio está programado para octubre".



Ahora se abre un interrogante sobre las nuevas instrucciones a impartirse por el sucesor de Lynch y si se continuará en el mismo camino.



Según un informe dado a conocer por The Wall Street Journal, los fiscales de EE.UU. vienen investigando a grandes compañías como Nike, DirecTV; 21st Century Fox, Kpmg Llp, Citibank, HSBC Holdings PLC, Standard Chartered PLC, Credit Suisse Group AG, UBS Group AG, J.P. Morgan Chase & Co. y Julius Baer Group AG. Estas multinacionales se declaran inocentes de la acusación que hace foco en contratos millonarios por derechos de TV y patrocinios de diversos torneos y copas bajo el paraguas de la FIFA. El centro de la investigación es una red de sobornos de u$s 200 millones que involucran a una decena de países. Según los fiscales se deberá demostrar el pago en exceso por tales contratos al haberse incluido los sobornos.



Otra hipótesis podría ser la subfacturación de los montos reales a las federaciones involucradas, incluyendo a las confederaciones: Conmebol (Sudamérica) y Concacaf (Norte, Centro y el Caribe).



En medio de estos procesos, las multinacionales realizaron una purga entre sus ejecutivos y celebraron acuerdos para mejorar su situación ante los fiscales.



La empresa Torneos (exTyC) acordó con la Fiscalía Federal de Nueva York el pago de u$s 112,8 millones para lograr una amnistía de 4 años por el cargo de cometer fraude bancario. Como contrapartida, deberá implantar controles internos y cooperar en la investigación. De no cumplir, será sometida a juicio penal. Su exCeo, Alejandro Burzaco, antes había aceptado los cargos de asociación ilícita, fraude bancario y lavado de dinero.



Por esa confesión debió reintegrar u$s 21 millones más depositar una fianza de u$s 20 millones para gozar de prisión domiciliaria en Nueva York.



Según un comunicado de los fiscales, Torneos reconoció "el pago de decenas de millones de dólares en sobornos y beneficios" a altos funcionarios de la FIFA por los derechos de TV de los mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030.



En junio de 2016, Torneos obtuvo la cesión del contrato de Santa Mónica Argentina S.A. para convertirse hasta el año 2030, en el agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



Santa Mónica percibía el dinero de los sponsors de la Selección Argentina y le abonaba un canon anual a la AFA que era inferior a la mitad de lo recaudado. Ese contrato de gestión y explotación comercial con exclusividad se remonta al 22/10/1997. Sin embargo, permanece encriptado como si fuera ajeno a la conexión argentina del FIFAgate. Todavía se desconocen los avances de la auditoría forense encargada por la FIFA y Conmebol sobre los documentos de la AFA, cuyos primeros emisarios fueron Ben O’Nell del estudio Quinn Emanuel de Washington, Andrea Rey y Marina Monti, de Ernst & Young. El fiscal Carlos Gonella de la Procelac, había denunciado en marzo de 2016 a la filial argentina de Santa Mónica por presunto lavado de activos de $ 25 millones repatriados a la casa matriz de España, Santa Mónica Advances S.L. Ambas sociedades integran el ‘grupo Santa Mónica Sports‘ cuyo titular, el empresario español Jesús María Samper Vidal, es investigado por malversación de fondos.



El presidente Trump es un apasionado del fútbol americano.



En 1984 adquirió la franquicia de los New Jersey Generals en u$s 6,5 millones a la USFL (Liga Estadounidense de Fútbol), una liga secundaria, en un intento de competir comercialmente con la NFL (Liga Nacional de Fútbol), ampliar la cantidad de equipos y crear nuevas reglas, pero sólo duró 3 temporadas. Trump acaba de reponer en el Despacho Oval una réplica del busto de Winston Churchill (1874-1965), donado por el primer ministro inglés Blair al presidente Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, como una señal de hermandad. Churchill una vez dijo: "Una Nación que olvida su pasado no tiene futuro". Pronto se sabrá si Trump aplica ese criterio sobre el caso más emblemático de corrupción que ensucia al fútbol mundial.