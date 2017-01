ARBA advirtió que la plata de los impuestos ya no irá a ningún convento

El titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Gastón Fossati, señaló que “los impuestos de la gente no van a terminar en un convento”, sino “en obra pública, en hospitales y en escuelas”.

Para el funcionario, ese cambio de destino “naturalmente forma un círculo virtuoso que va a hacer que cada vez más gente entienda la responsabilidad social de pagar impuestos”.

De esa forma, el titular de ARBA criticó de forma implícita el escándalo del exfuncionario kirchnerista José López, que fue sorprendido cuando intentaba supuestamente esconder más de 9 millones de dólares en un convento de la localidad de General Rodríguez, el 14 de junio del año pasado.

“La gente se va a dar cuenta que hoy los impuestos vuelven en obra pública y no terminan en otros lugares y, cuando eso pase y ese círculo virtuoso se afiance, la gente naturalmente va a ir contribuyendo”, puntualizó Fossati.

Explicó también que la modalidad de control de la Agencia durante el verano no es la de hacer “un desembarco masivo” de inspectores, “en momentos en que la gente está descansando o pasando un momento en familia y con amigos”.

“Hemos fiscalizado todo el año y no compartimos la modalidad del escrache en el verano. Cambiamos el rumbo radicalmente y tampoco hacemos desembarco masivo de inspectores de la Agencia”, añadió el funcionario en diálogo por Radio 10.

Fossati explicó que “a través de herramientas que estamos utilizando podemos aplicar controles más precisos y eficientes, llegando a un mismo y mejor resultado que lo anterior, sin necesidad de estas medidas mediáticas”.

Luego, aclaró que “eso no quiere decir que nosotros no controlamos y no fiscalizamos. Son dos cosas diferentes. Usamos otra herramienta, ejemplo la fiscalización electrónica, la fiscalización inteligente al Domicilio Fiscal Electrónico de cada contribuyente”.

En cuanto a los resultados, admitió que “pese a ser un año económicamente muy difícil, en 2016 la evolución de la recaudación en la provincia de Buenos Aires fue muy buena” y reiteró que “la gente sabe que ahora los impuestos vuelven en obras y no van a otro lado”.