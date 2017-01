El Gobierno apura la licitación de la terminal de Retiro

Antes de que finalice el verano, quizá antes de que culmine enero, el Gobierno anunciará la convocatoria para encontrar un nuevo grupo concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro. El proceso de licitación estará a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación que orienta Guillermo Dietrich y buscará normalizar un contrato que venció en mayo del año pasado pero que el Gobierno extendió por un año más mediante la firma de un acuerdo con la actual concesionaria, TEBA.

La actual prórroga vence en mayo y para iniciar el camino de la normalización se publicó en el Boletin Oficial de hoy el Decreto 49/2017, que le traslada la potestad para llamar a licitación al Ministerio de Transporte. Hasta ahora, esa facultad la tenía el Presidente de la Nación, establecida en 2015 cuando se diseñó el esquema institucional para el llamado a licitación de una nueva concesión.

De esta forma, antes de febrero las autoridades darán a conocer más detalles de los pliegos y de la convocatoria nacional e internacional para buscar un reemplazante a TEBA. Esta empresa desembarcó en la terminal en 1993 de la mano de una licitación del gobierno menemista por un plazo de concesión de 12 años, con posibilidad de prórroga, lo cual ocurrió en 2006 cuando el kirchnerismo extendió el contrato por 10 años más, acuerdo venció en septiembre de 2015.

Según el decreto publicado hoy, cuando se creó el Ministerio de Transporte, el contrato se mantenía vigente ya que el contrato de concesión establece que finaliza en épocas de escasa actividad, puntualizando que la finalización operará el 31 de mayo posterior a su extinción, “continuando hasta esa fecha las partes con todos sus derechos y obligaciones”.

Debido al cambio de gobierno, las autoridades actuales decidieron dilatar los plazos de análisis, revisión y tramitación del llamado a licitación aprobado por el Decreto N° 2039 del 29 de septiembre de 2015. A fines de mayo del año pasado, Transporte y TEBA acordaron una nueva extensión por 12 meses mediante la modalidad de contrato precario que vencerá el 31 de mayo próximo. “Resulta necesario adjudicar la licitación en trato con la mayor celeridad posible, siendo la delegación propiciada por el presente decreto, un medio primordial a los fines de optimizar dicha celeridad en la tramitación del proceso licitatorio bajo tratamiento”, se sostiene en el decreto.

Fuentes de Transporte explicaron a El Cronista que el objetivo de la nueva licitación será transformar a Retiro en una terminal “autosustentable, incluyendo un plan de obras que mejore la prestación de los servicios y la operación de los ómnibus de larga distancia para beneficio de las 50.000 personas que la transitan diariamente”.

Agregaron que a partir de la potestad otorgada al organismo se están ultimando los detalles del pliego licitatorio para establecer una nueva estructura de negocio de explotación de la terminal.

Es probable que TEBA no pueda participar del nuevo proceso ya que uno de los requisitos que se impondrán en los pliegos es que quienes participen no tengan penalidades de ningún organismo de la administración pública ni de la Justicia. TEBA es propiedad de Néstor Emilio Otero, empresario con varias causas y reclamos. De hecho, hasta fue acusado de irregularidades en los convenios de concesión y de haber sido quien pagó los alquileres de dos departamentos de lujo en avenida Del Libertador y la calle Cerrito al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado a un año y medio de cárcel en un juicio abreviado donde reconoció haber recibido dádivas de la empresa a la que él debía controlar.

"Desde el año pasado, la Argentina tiene por primera vez un Ministerio que engloba todas las formas de transporte, desde su planificación y gestión, incluyendo la ejecución de las obras necesarias para mejorarlo. El Ministerio es el ámbito natural para licitar una nueva concesión de la terminal de colectivos de larga distancia más grande del país. Queremos que Retiro tenga la infraestructura acorde y brinde servicios que estén a la altura de la importancia que tiene", indicaron desde el gobierno.

También admitieron que en las próximas semanas Transporte publicará los pliegos licitatorios para el llamado a licitación, a partir de la cuál y según las propuestas que se presenten, se esperan inversiones por más de $ 500 millones para la transformación de Retiro.

Retiro ocupa un predio de siete hectáreas en la zona portuaria de la Capital Federal. Fuentes del mercado aseguran que el pliego ofrecerá hasta 20 años de explotación. Además, una vez adjudicada, se trasladará la jurisdicción al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos funcionarios también participaron de la elaboración de los pliegos.