Todos los hombres del presidente

Donald Trump y su administración ya son gobierno. El controvertido empresario que llegó a la Casa Blanca ante la sorpresa del mundo, cargará a partir de hoy con la responsabilidad de cumplir con sus promesas electorales y al mismo tiempo no generar discordias con otros gobiernos que alteren el orden mundial.

Para entender quienes son los ministros y consejeros principales del presidente, aquí las biografías y breves resúmenes de las posturas políticas de los 13 de los jugadores claves en la política exterior y comercial de los Estados Unidos. Los miembros del Gabinete deben ser confirmados por el Senado republicano en los próximos días, pero los consejeros no requieren aprobación.

Los que esperan confirmación del Senado:

Los que no requieren confirmación del Senado:

- Wilbur RossSecretario de ComercioUn inversor multimillonario que se especializa en comprar y reestructurar compañías en bancarrota, dirigirá la política comercial del nuevo gobierno.Con el consejero comercial Peter Navarro, escribió un libro blanco (documento que expresa las posiciones políticas) en septiembre que apoya la promesa de Trump de etiquetar a China como un manipulador de divisas; afirma que la mayoría de los acuerdos comerciales estadounidenses "deben ser renegociados"; y promete que el nuevo administración cortará el déficit comercial a través de impulsar exportaciones, refrenar "importaciones baratas" de China y México e incentivar la producción de bienes fabricados en los Estados Unidos. En 1990, Ross y el consejero regulatorio Carl Icahn eran los que tenían las mayores del accidentado casino "Taj Mahal" de Trump. Los dos miembros de la nueva administración tuvieron un rol clave en ayudar al presidente a evitar que la propiedad quedara en bancarrota.- Steven MnuchinSecretario del TesoroEn su vida privada, ha sido un socio de Goldman Sachs, un administrador de hedge funds y un productor de Hollywood que invirtió en películas como "Avatar" y "X-Men". Después de la crisis financiera de 2008, dirigió el Banco OneWest, conocido como una "máquina de ejecuciones" porque ejecutaron 36.000 hipotecas entre 2009 y 2015. Mnuchin dijo a CNBC que su primera prioridad como Secretario del Tesoro será "eliminar las partes de Dodd-Frank que impiden a los bancos otorgar préstamos". Añadió que la próxima administración realizará el "mayor cambio en el régimen impositivo desde Reagan", incluyendo una rebaja del impuesto federal a las ganancias corporativas de 35% a 15 por ciento.- Robert LighthizerRepresentante Comercial Estadounidense (USTR)Proteccionista apasionado, fue representante comercial adjunto de los Estados Unidos en la administración de Ronald Reagan y también fue jefe de Estado Mayor del comité de finanzas del Senado. Es uno de los pocos miembros del gabinete de Trump con experiencia en Gobierno, así que su conocimiento será integral en realizar las promesas del presidente de renegociar acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta). En un editorial de 2011, Lighthizer planteó que "la reciente fe ciega que algunos republicanos han demostrado hacia el libre comercio...es una anomalía que debería ser reexaminada".- Rex TillersonSecretario del EstadoCuando fue nominado a secretario del Estado, estaba en su décimo año como director ejecutivo de ExxonMobil, la empresa donde ha trabajado desde 1975. En 1998, se encargó de las operaciones de Exxon en Rusia y empezó a formar una relación cercana con Vladimir Putin, que le presentó a Tillerson con el Orden de la Amistad de Rusia en 2013. Durante su audiencia de confirmación en el Senado la semana pasada, tuvo posiciones encontradas con las de Trump en afirmar que cree en la ciencia del cambio climático, en etiquetar a Rusia como un "peligro" a los Estados Unidos y en no oponerse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.- John KellySecretario de Seguridad NacionalHasta que se retiró de su carrera militar en 2016, era general y jefe del Comando Sur, encargado de las operaciones en América del Sur y Central. En sus cuatro años en ese puesto, supervisó las operaciones contra el narcotráfico en América latina y la administración del centro de detención de Guantánamo (Cuba). Se opuso a los esfuerzos del ex-presidente Barack Obama a cerrar la prisión militar y defendió el tratamiento que reciben los detenidos. Apoya al propuesto muro en la frontera con México y ha dicho que las rutas para ingresar ilegalmente a los Estados Unidos representan "una vulnerabilidad potencial a la patria".- James MattisSecretario de DefensaGeneral retirado y ex-dirigente de las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán, necesitará, además de la confirmación del Senado, una exención del Congreso para servir como el director civil de los militares estadounidense. (De acuerdo con leyes federales, un ex-oficial debe llevar por lo menos siete años en retiro antes de tomar el puesto. Mattis se retiró en 2013, y sería el segundo ex-militar en recibir un exención de la ley desde que fue aprobada en 1945.) Lleva el apodo "Perro Rabioso" por su afinidad a la lucha y en 2005 comentó que "es divertido tirotear a algunas personas". No obstante, también se conoce por su intelectualismo, elocuencia y habilidad de citar poetas romanos con facilidad. Mattis ha abogado contra el aislacionismo y el uso de tortura, que Trump favore.- Peter NavarroDirector del Consejo Nacional de ComercioDurante la campaña, Navarro, profesor de economía de la Universidad de California en Irvine, ayudó a Trump a crear su política comercial que define como ‘defensiva’ pero no ‘proteccionista’. Algunos se preocupan de que la visión económica que Navarro ofrece en su libro "Muerte por China", donde sostiene que el intercambio con China amenaza el bienestar económico de los Estados Unidos, podría precipitar una guerra comercial entre los dos gigantes económicos. Navarro, por su parte, dijo a LA Times que apoya la promesa de Trump de imponer una tarifa de 45% a todos los bienes importados de China.- Gary CohnDirector del Consejo Nacional EconómicoHasta que aceptó su puesto en el gobierno de Trump, era el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs. Fue el tercer ex-empleado de Goldman Sachs nombrado en la administración de Trump, junto con Steven Mnuchin y Stephen Bannon, después de una campaña en que el magnate de real estate denigró ferozmente a Wall Street. Cohn, como Trump, se conoce por su estilo agresivo y propenso al riesgo. También como el presidente electo, Cohn contribuyó a candidatos demócratas y a republicanos antes de asumir el poder en el nuevo Gobierno y ha sido atacado por algunos militantes de derecha por no ser suficientemente conservador.- Carl IcahnConsejero de Reforma RegulatoriaComo candidato para Secretario de Comercio, Wilbur Ross, es un inversor multimillonario que se conoce como un ‘tiburón’ empresarial. Se unirá al equipo de Trump como un consejero especial, sin posición oficial dentro del gobierno federal. Esto le permitirá mantener sus inversiones en empresas diversas que van desde hoteles y casinos a productoras de petróleo, ferrocarriles y compañías fabricantes de neumáticos que serán directamente afectadas por las reformas que apoyará Icahn. Sus críticos han denunciado este arreglo como un flagrante conflicto de interés. Después de ser nombrado, Icahn declaró que "es la hora de liberarnos de regulaciones excesivas".- Michael FlynConsejero de Seguridad NacionalEl tempestuoso ex-general era el director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa hasta 2014, cuando Obama lo expulsó por ser demasiado extremista. Se convirtió en un severo crítico del ex-presidente, y durante la campaña, era uno de los tempranos seguidores de Trump. Ha dicho que el islam es un "cáncer vicioso en los cuerpos de 1,700 millones de personas" que debe ser ‘extirpado‘ y que tener miedo a los musulmanes es ‘racional’. Sus detractores lo etiquetan como islamofóbico y también dicen que favorece demasiado a Rusia. Flynn ha aparecido en RT, el programa propagandístico del estado ruso, y llamado por relaciones más cercanas entre los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, ha dicho que el elogio de Trump para el presidente ruso Vladimir Putin es ‘exagerado’.- Reince PriebusJefe de GabineteEl ex presidente del Comité Nacional Republicano, se ha dedicado a la política desde los 16 años. Desde el principio de la campaña de 2016, fue uno de los pocos republicanos del núcleo duro del partido que mantuvo una relación cordial con el mordaz Trump. Por su lealtad, ha sido recompensado con uno de los puestos más altos en el gabinete. Priebus también tiene una relación cercana con Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, y será indispensable para cubrir la brecha entre el presidente electo y el congreso republicano.- Stephen BannonConsejero PrincipalAntes de ser nombrado consejero presidencial, dirigió Breitbart News, el sitio web de noticias ultraconservador cuya retórica anti-establishment ayudó a allanar el camino para la candidatura de Trump. El sitio está alineado con la derecha alternativa, un movimiento político estadounidense opuesto al multiculturalismo, inmigración y corrección política. Oficialmente, Bannon y Priebus son "socios igualitarios" en el liderazgo del gabinete, en una manera parecida al delicado equilibrio entre Corey Lewandowski y Paul Manafort, los primeros dos directores de campaña de Trump. La rivalidad entre Lewandowski y Manafort causó muchas distracciones dentro de la campaña y terminó con los dos hombres fuera del equipo. Veremos si Priebus y Bannon repiten la historia o pueden manejar su posición de una manera más constructiva.- Kellyanne ConwayConsejeraEs una veterana estratega y encuestadora republicana. Fue la tercera y última jefe de campaña de Trump. Su especialidad hace años ha sido aconsejar a candidatos que tienen problemas comunicándose con votantes femeninos. Desde que se unió al equipo de Trump, Conway ha sido una hábil intérprete de los comentarios más controvertidos del presidente electo. Junta con Priebus, Bannon y el yerno de Trump, Jared Kushner, Conway completa el pequeño círculo de confianza que compiten por el oído del presidente.