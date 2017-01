El presidente Mauricio Macri sostuvo ayer que "no puede volver a pasar que las cosas se dilaten décadas", sino que "tienen que saberse, entenderse y esclarecerse en un cierto tiempo", al referirse a la investigación por la muerte del ex fiscal Alberto Nisman.

"Ayer (por el miércoles) hemos visto otra nueva manifestación a favor de que se esclarezca la muerte y la denuncia que hizo el fiscal Nisman. Las cosas tienen que saberse, entenderse, esclarecerse en un cierto tiempo. No nos puede tampoco volver a pasar que las cosas se dilaten décadas porque eso trae mucha frustración, mucho resentimiento, mucho enojo y no corresponde", enfatizó Macri.

El Presidente se pronunció de ese modo al encabezar en la Casa Rosada la firma de traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, un día después del homenaje al fiscal que se realizó en Plaza de Mayo con la presencia de la vicepresidenta Gabriel Michetti y varios ministros del Gabinete nacional.

"En esta etapa de la Argentina que nos hemos comprometido a construir entre todos tenemos que poner la verdad por delante, y para eso la Justicia tiene un rol fundamental", agregó el jefe de Estado, quien no participó de la ceremonia central por el segundo aniversario de la muerte del fiscal de la UFI AMIA.

Los organizadores del homenaje buscaron evitar que se hiciera un uso político-partidario del acto, por lo que no se mencionó a las autoridades que participaron y los funcionarios evitaron realizar declaraciones a la prensa.